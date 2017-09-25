Сколько стоит перевести деньги с карточки на карточку

Перевести деньги со своей карточки на карту другого банка можно не всегда, а комиссия иногда взимается даже за переводы в рамках одного банка. FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько нужно заплатить, чтобы воспользоваться услугой.



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Переводы между карточками можно условно разделить на три вида: переводы в банке-эмитенте между двумя своими карточками, перевод в банке-эмитенте между двумя чужими картами и перевод на карту другого банка. В последнем случае комиссия списывается почти всегда.

Банк Вид перевода и размер комиссии Где можно произвести Альфа-Банк Переводы между карточками банка — комиссии нет. Перевод с карты Альфа-Банк на карту другого банка — 1 BYN. Интернет-банкинг, мобильное приложение, инфокиоск, банкомат Банк БелВЭБ Перевод между двумя своими картами БелВЭБ — бесплатно. Перевод между двумя разными пользователями карточек БелВЭБ — комиссия 0,9% от суммы. Перевод на карту другого банка — 1% от суммы, минимум 1,50 BYN. Интернет-банкинг, мобильное приложение Банк Москва-Минск Переводы только между картами банка Москва-Минск. Карточки одного клиента — размер комиссии аналогичен размеру комиссии за снятие наличных (если карта обналичивается бесплатно, перевод тоже бесплатный). При переводе между разными клиентами — аналогичная комиссия, но не менее 1% от перевода плюс фиксированная сумма 0,14 BYN Интернет-банкинг, мобильное приложение Банк Решение Переводы между картами банка Решение без комиссии. Перевод на карту другого банка возможен через систему ЕРИП — комиссия возможна в банке-получателе. Интернет-банкинг, мобильное приложение Белагропромбанк Только между картами Белагропромбанка. Карточки одного клиента — комиссии нет, между двумя разными пользователями — 1,5% от суммы, мин. 0,20 BYN Интернет-банкинг, мобильное приложение, инфокиоск Беларусбанк Между двумя своими картами — бесплатно. Между двумя разными пользователями карточек — 1,5% от суммы перевода. Перевод на карту другого банка — через устройства 2,5% от суммы перевода, через ЕРИП комиссии нет. Интернет-банкинг, мобильное приложение, инфокиоск, банкомат Белгазпромбанк Переводы между карточками банка — комиссии нет. Перевод на карты иного банка: cервис Переводы — комиссия за перевод 1,5% от суммы, мин.0,49 BYN, индивидуальный платеж через личный кабинет интернет-банка (мобильного приложения) — комиссия 0,5% от суммы, макс. 30 BYN. Интернет-банкинг, мобильное приложение, инфокиоск, банкомат Белинвестбанк Переводы между карточками банка — комиссии нет. Карты «Беларусбанка», «Белагропромбанка» — комиссия 1,5% от суммы, минимум 0,49 руб. Перевести деньги на карты иных банков можно через произвольный платеж на вкладке «Платежи». Для перевода указываются все реквизиты карт-счета, комиссии нет. Интернет-банкинг, мобильное приложение, инфокиоск, банкомат Белорусский народный банк Между картами банка через интернет-банкинг — комиссии нет. На карту другого банка — 1% от суммы, мин. 1 BYN, макс. 5 BYN. Интернет-банкинг, мобильное приложение БПС-Сбербанк Между двумя своими картами, между двумя разными пользователями карточек — до 24,99 фиксированная комиссия 0,50 BYN, от 25 BYN до 749 BYN — 2% от суммы, от 750 BYN — комиссия 15 BYN .На карты другого банка через интернет-банкинг — сервис «Переведи мне» с комиссией 1,8% от суммы, мин. 2 BYN (условия — обе карточки MasterCard или Maestro), или произвольный перевод по реквизитам — комиссия 1 BYN. Интернет-банкинг, мобильное приложение БСБ Банк Между картами банка комиссии нет. На карту другого банка можно перевести через приложение или интернет-банк с помощью функции «Свободный платёж» — комиссии тоже нет. Интернет-банкинг, мобильное приложение БТА Банк Между картами банка комиссии нет, при переводе через банкомат минимальная сумма перевода 10 BYN. Перевод денег на карточку другого Банка — комиссия 0,8% от суммы (минимум 50 коп.). Интернет-банкинг, мобильное приложение, банкомат Банк ВТБ (Беларусь) Между картами банка ВТБ — 0,15 BYN, на карточку иного банка — 1% от суммы операции, минимум 1 BYN. Переводы возможны только между картами Visa. Интернет-банкинг, мобильное приложение, банкомат Идея Банк Между картами банка комиссии нет, на карточку иного банка — комиссия 1,3% от суммы, минимум 2 BYN. На карты других банков есть возможность перевести деньги произвольным платежом — в этом случае комиссии нет. Интернет-банкинг, мобильное приложение МТБанк Между картами банка комиссии нет, перевод на карты MasterCard и Visa — 1,5% от суммы, мин. 0,49 BYN Онлайн-сервис perevod.mtbank.by Паритетбанк Между картами банка комисии нет. На карты других банков — через Интернет-банкинг и услугу «разовый платеж», комиссия составит 1% от суммы, мин. 0,50 BYN. Интернет-банкинг, инфокиоск Приорбанк Между картами Приорбанка — бесплатно (исключение: перевод с карты Бумеранг, комиссия 3,5% от суммы + 1 BYN). На карты других банков — 1,2% от суммы + 1,5 BYN (с карты Бумеранг — 3,5% + 1 BYN). Интернет-банкинг, мобильное приложение, банкомат РРБ-Банк Перевод только между картами РРБ-Банка, комиссии нет. Интернет-банкинг Технобанк Между картами банка комиссии нет. На карты других банков — с помощью «Произвольного платежа» по реквизитам счета (то есть, не по номеру карточки), комиссия — 1 BYN. Интернет-банкинг, мобильное приложение Франсабанк Перевод возможен только между картами Франсабанка, комиссии нет. Интернет-банкинг Цептер Банк Между картами Цептер Банка комиссии нет. На карты других банков перевести деньги нельзя. Интернет-банкинг, мобильное приложение

Также предлагаем воспользоваться удобным сервисом переводов с карты на карту между банковскими платежными карточками Maestro и MasterСard, выпущенными любым банком Беларуси.