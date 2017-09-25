Участки в 20 километрах от Минска стоят не мало — найти что-то дешевле десяти тысяч долларов практически нереально. Если, конечно, не рассматривать дачные и садовые кооперативы: там цены на землю значительно ниже. Наш читатель Владимир 10 лет назад купил в садовом товариществе землю всего за тысячу долларов, построил дом и живет в нем постоянно уже четвертый год. Он рассказал REALTY.TUT.BY о плюсах и минусах круглогодичной жизни в дачном поселке.

Садовое товарищество, где живет Владимир, находится рядом с трассой на аэропорт, в двух километрах — остановка электрички. На работу в Минск он с женой ездит на машине. При необходимости можно выйти на трассу и сесть на маршрутку, они здесь ходят довольно часто.

— Когда я покупал здесь участок, 10 соток, цены были смешные: вместе с оформлением обошелся мне примерно в тысячу долларов. В соседних деревнях столько стоила одна сотка. Теперь цены на дачные участки рядом с нами подросли — от 5 до 15 тысяч за шесть соток, народ активнее стал здесь строить жилые дома.



Участок на склоне

Конечно, участок был не идеальный для строительства: половина на бугре. Чтобы поставить на нем дом, пришлось срезать часть горы.





Проект дома выбрал из каталога, с вальмовой крышей. На первом этапе строительства помогали друзья и родители: вручную копали траншеи под фундамент, заливали бетон. Стены из газосиликата строила фирма из Минска, ближе строителей в то время найти не получилось.





За крышу они такой ценник выставили, что пришлось от их услуг отказаться, слишком дорого. Зато нашлась бригада из Новогрудка — они за работу в два раза меньше.

Все это время из коммуникаций у меня был только свет, воду приходилось таскать из колонки у водонапорной башни. Благо, она не так далеко. Тогда водопровод в товариществе был сезонный — зимой-то он ни кому и не нужен был, никто здесь зимовать, кроме двух-трех человек, не оставался. Но потом участки стали выкупать под постоянное место жительства — теперь в товариществе еще 15−20 домов, где живут круглогодично. К своим домам мы проложили под землей постоянный водопровод. Это было не очень дорого, особенно если сравнивать, во сколько обошлась бы собственная скважина.

Канализации здесь у всех практические одинаковые — два бетонных колодца, соединенных между собой.



Коробка готова

Один из самых сложных вопросов — это чем отапливать дом. Выбирать, собственно, было не из чего, присматривался к новым твердотопливным котлам длительного горения. Для поддержания температуры в доме думал установить еще несколько электроконвекторов небольшой мощности. Но тут узнал, что в соседнем дачном кооперативе и древне рядом есть газ, и если наше товарищество создаст газовый кооператив, то трубу и к нам протянут. Оказалось, что многие хотели бы подключиться — в кооператив записалось более 100 человек. Если кратко, то мы собрали деньги, на них подрядная организация изготовила проект и провела к нам газовую трубу. Если считать полностью все затраты на подключение газа, трубы, монтаж, проект, то все обошлось в довольно круглую сумму — почти 4 тысячи долларов.



Первый Новый год в собственном доме

Как только в доме стало тепло — переехали в дом с женой уже на «постоянку». Правда, выяснилось, что «дачный» газ дороже — в деревне куб стоит в три раза дешевле. Как нам объяснили, мы платим «экономически обоснованную стоимость», без дотаций государства. Чтобы меньше платить за отопление, утеплил фасад пенопластом толщиной 10 см. После зимы посмотрим, на сколько уменьшится потребление газа.

Пока не вселился, дом два раза вскрывали. Первый раз аккуратно отжали створку задней пластиковой двери. Вынесли старый советский деревообрабатывающий станок. До сих пор не понимаю, кому этот кусок ржавого железа понадобился. Да и весил он прилично, килограмм 70, под мышкой не унесешь.

Во второй раз вор уже не стеснялся — большим камнем выбил стеклопакет в окне. Тогда я недосчитался перфоратора. Так как ездил на стройку осенью не часто, сигнализацию не ставил, то и взлом обнаружил не сразу. Милицию вызвал, но никого они, конечно, уже не нашли.







Какая же дача без огорода

Теперь, когда рядом постоянно живут еще несколько семей, стало спокойней. Да и собаку завели большую. Но в будущем планирую на окна всет-таки поставить роллеты.





Первое время жизни в садовом товариществе, особенно когда большинство дачников разъехалось, переживал: а что если вода замерзнет, или отключат свет и вырубится котел, или дорогу заметет… Зря волновался — водопровод работает исправно, электричество зимой если когда и отключается, то не на долго. Даже мусоровоз приезжает. Если же дороги заметает, председатель товарищества, который, кстати, здесь тоже постоянно живет, вызывает трактор. Так что проблем с этим нет.



Дачная архитектура

А вот что на самом деле проблема, так это вызов скорой помощи — попробуй еще объясни, куда ей ехать в случае чего. Поэтому своя машина должна быть всегда на ходу. Без нее в принципе на даче жить трудно: магазинов, детских садиков и школ здесь нет.

И это, если верить Владимиру, самые главные недостатки всесезонной дачной жизни.

— В остальном здесь такие же условия, как и в любом загородном поселке. Никакой инфраструктуры и — тишина.