Москва призвала ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов

Российская делегация привлекла внимание участников проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) к нарушениям прав российских спортсменов со стороны ряда международных структур. В Москве рассчитывают, что эти действия получат адекватную оценку в контексте прав человека, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов, выступая в понедельник на сессии.

— Рассчитываем, что не соответствующие универсальным общепризнанным нормам в области прав человека действия спортивных федераций, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного паралимпийского комитета (МПК) и других международных структур, приведшие к дискриминационным нарушениям прав российских спортсменов, включая спортсменов-инвалидов, получат адекватную оценку в контексте прав человека, — сказал директор департамента.

Он напомнил, что российская олимпийская и паралимпийская сборные фактически были отстранены от участия в летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро из-за обвинений, ни одно из которых до сих пор не подтвердилось.

— Две недели назад была опубликована очередная информация о том, что ни один из спортсменов, фигурировавших в нашумевшем докладе Макларена, не уличен в применении допинга. Это укрепляет сомнения в правдивости и беспристрастности расследования WADA, — отметил Викторов.

Он также призвал специальные процедуры СПЧ и верховного комиссара ООН по правам человека «обратить внимание на вопросы соблюдения прав спортсменов на крупных спортивных состязаниях, в том числе с точки зрения недискриминационного отношения к ним».

Доклад Макларена

В 2016 году канадский юрист Ричард Макларен возглавил специально созданную комиссию WADA по расследованию обвинений, выдвинутых бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который заявил о фальсификации допинг-проб российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

По итогам расследования были опубликованы две части доклада, одна из них была представлена накануне Олимпийских игр в Рио. Макларен, опираясь на данные Родченкова, заявлял, что более тысячи российских атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы спортсмены из порядка 30 видов спорта.

Данные доклада Макларена стали основанием для начала работы специальных комиссий Международного олимпийского комитета (МОК), которые, как ожидается, опубликуют итоги своих расследований до зимних Игр-2018 в Пхенчхане.

Исполком WADA на основе первой части доклада рекомендовал МОК, МПК и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную России от участия в Играх 2016 года, переадресовав решение об участии россиян в соревнованиях международным федерациям по видам спорта. В итоге российская команда была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе, а МПК не допустил всю российскую сборную к участию в Паралимпиаде-2016.

После выхода второй части доклада члены института Национальных антидопинговых организаций (NADO) в январе 2017 года потребовали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях.

Между тем глава WADA Крейг Риди 13 сентября сообщил ТАСС, что агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Макларена. 24 сентября исполком WADA поддержал позицию Риди, который раскритиковал призыв NADO отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.