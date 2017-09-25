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Вместо Skype: семь мессенджеров, которые стоят внимания

26.09.2017 08:02 — Разное | Tut.by  
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У Skype сложные времена. Уже трижды за последние месяцы мессенджер пережил серьезные сбои. К тому же обновление мобильных приложений вызвало раздражение многих пользователей. 42.TUT.BY выбрал еще семь популярных мессенджеров, которые могут стать неплохой заменой «хромающему» Skype.

Telegram

Android, iOS, десктопная версия


Telegram очень быстро набирает популярность. Сервис, запущенный четыре года назад, уже собрал 100 миллионов пользователей. Этот мессенджер одним из первых ввел сквозное шифрование — это значит, что сообщения могут читать только те, кому они предназначены. Создатели сервиса позиционируют его как закрытый для правительств, из-за чего этим летом Telegram едва не заблокировали в России.

Среди функций - отправка сообщений, чаты и голосовые звонки. Есть особый формат каналов, на которые можно подписываться. Изюминка Telegram - то, что пользователи могут сами добавлять наборы стикеров, из-за чего в мессенджере сейчас можно найти тысячи стикеров абсолютно с чем угодно.

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Viber

Android, iOS, десктопная версия

Это самый популярный мессенджер в Беларуси: в середине года им пользовалось почти 5,5 миллиона человек. Здесь можно переписываться лично и в чатах, подписываться на публичные странички, совершать аудио- и видеозвонки. Доступно шифрование переписки, есть «исчезающие» сообщения, которые исчезают с телефона адресата спустя определенное время.

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WhatsApp 

Android, iOS, десктопная версия

Сейчас WhatsApp, как и конкуренты, позволяет отправлять сообщения, создавать чаты и звонить. Этот мессенджер считался одним из самых небезопасных до того, как в 2016 году ввел сквозное шифрование для всех пользователей по умолчанию — теперь все сообщения зашифрованы от посторонних.

В Беларуси WhatsApp сейчас уступает Viber по количеству пользователей, однако это самый популярный мессенджер в 107 странах мира — им пользуются в Европе, Южной Америке и Африке.

Facebook Messenger

Android, iOS, сайт


Изначально «Сообщения» были частью Facebook, однако после выделились в отдельное приложение и отдельный сервис. Все основные функции мессенджеров здесь имеются — сообщения, чаты и звонки. Есть и свои модные «Истории» — короткие фото и видео, которые исчезают спустя сутки после публикации.

Facebook обожают американцы, это самый популярный способ общения в США. Всего в мире Messenger пользуется 1,2 миллиарда человек. Кстати, приложением можно пользоваться без аккаунта в Facebook, просто привязав его в номеру телефона.

ВКонтакте

Android, iOS, десктопная версия


Это самое популярное и самое «активное» мобильное приложение в России. Здесь, как и других мессенджеров есть возможность отправлять сообщения и создавать чаты, недавно появилась бета-версия клиента для рабочего стола.

А вот звонков, секретных чатов и исчезающих сообщений пока нет, сквозным шифрованием соцсеть тоже пока не хвастается. Однако в придачу к мессенджеру есть множество других функций — например, музыка, видео, сообщества и игры.

ICQ

Android, iOS, десктопная версия

ICQ был крайне популярен в начале двухтысячных, а после пережил эпоху заката. Сообщаем: «аська» жива-здорова, но сейчас мало похожа на культовый мессенджер эпохи dial-up. Теперь в ней можно совершать голосовые и видеозвонки, отправлять стикеры и устраивать групповые чаты. Подойдет тем, кто до сих пор помнит свой «семизнак».

Signal Messenger

Android, iOS, расширение для Chrome

Вариант для параноиков. Именно Signal рекомендуют пользоваться Эвард Сноуден и правозащитная организация Фонд Электронных Рубежей, в приложении с самого начала реализовано сквозное шифрование. При необходимости можно проверить личность собеседника сверкой ключей безопасности.

В Signal есть привычные функции обмена сообщениями, групповых чатов, аудио- и видеозвонков. Можно отправлять «исчезающие сообщения», которые удалятся с устройства собеседника через заданное время.

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