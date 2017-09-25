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Вместо Skype: семь мессенджеров, которые стоят внимания
У Skype сложные времена. Уже трижды за последние месяцы мессенджер
Telegram
Telegram очень быстро набирает популярность. Сервис, запущенный четыре года назад, уже
Среди функций - отправка сообщений, чаты и голосовые звонки. Есть особый формат каналов, на которые можно подписываться. Изюминка Telegram - то, что пользователи могут сами добавлять наборы стикеров, из-за чего в мессенджере сейчас можно найти тысячи стикеров абсолютно с чем угодно.
Viber
Это самый популярный мессенджер в Беларуси: в середине года им
Сейчас WhatsApp, как и конкуренты, позволяет отправлять сообщения, создавать чаты и звонить. Этот мессенджер считался одним из самых небезопасных до того, как в 2016 году
В Беларуси WhatsApp сейчас уступает Viber по количеству пользователей, однако это самый популярный мессенджер в 107 странах мира — им пользуются в Европе, Южной Америке и Африке.
Facebook Messenger
Изначально «Сообщения» были частью Facebook, однако после выделились в отдельное приложение и отдельный сервис. Все основные функции мессенджеров здесь имеются — сообщения, чаты и звонки. Есть и свои модные «Истории» — короткие фото и видео, которые исчезают спустя сутки после публикации.
Facebook обожают американцы, это самый популярный способ общения в США. Всего в мире Messenger
ВКонтакте
Это самое популярное и самое «активное» мобильное приложение
А вот звонков, секретных чатов и исчезающих сообщений пока нет, сквозным шифрованием соцсеть тоже пока не хвастается. Однако в придачу к мессенджеру есть множество других функций — например, музыка, видео, сообщества и игры.
ICQ
ICQ был крайне популярен в начале двухтысячных, а после пережил эпоху заката. Сообщаем: «аська» жива-здорова, но сейчас мало похожа на культовый мессенджер эпохи dial-up. Теперь в ней можно совершать голосовые и видеозвонки, отправлять стикеры и устраивать групповые чаты. Подойдет тем, кто до сих пор помнит свой «семизнак».
Signal Messenger
Вариант для параноиков. Именно Signal рекомендуют пользоваться
В Signal есть привычные функции обмена сообщениями, групповых чатов, аудио- и видеозвонков. Можно отправлять «исчезающие сообщения», которые удалятся с устройства собеседника через заданное время.
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42.TUT.BY выбрал еще семь популярных мессенджеров, которые могут стать неплохой заменой "хромающему" Skype.
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