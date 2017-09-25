Мужа посадили и арестовали наше имущество: адвокат комментирует историю читательницы

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.





Вкратце расскажу предысторию. Мы с мужем встретились и поженились совсем молодыми, оба иногородние, у обоих в карманах было пусто, из имущества тоже ничего. Как все, мы какое-то время скитались по съемным квартирам. Но потом дела у мужа пошли в гору, и мы смогли обзавестись и своей машиной, и своим долгожданным жильем в Минске. Я чаще всего была с детьми, поэтому все сделки муж оформлял на себя. Плюс мужу от родителей по наследству достался деревенский домик. Домик этот, конечно, старенький, шансов восстановить его было мало, а на продажу как раз выставили участок в той же деревне буквально через пару домов от нашего участка. Мы его купили и построили на нем большой красивый дом, нарадоваться на этот дом не могли. Но обставить его и переехать мы уже не успели — начальство мужа попалось на каком-то преступлении, и моего мужа тоже сделали соучастником и осудили. То, что произошло, — недоразумение чистой воды, но доказать свою непричастность мужу не удалось. Я смирилась с тем, что вытащить мужа не получится, плюс наказание ему дали символическое. Но по приговору у него конфисковали абсолютно все, что и он, и я вместе с ним наживали все эти годы! И это притом что в статье, по которой его осудили, вообще было написано, что суд должен решить, давать конфискацию или нет. То есть можно было вообще обойтись без этой конфискации! Вы не представляете, что я пережила, когда еще во время следствия ко мне приезжали все эти люди, описывали мое имущество, арестовывали, составляли какие-то акты. И все они говорили, что ничего не решают, только временно арестовывают, а потом уже как суд решит. А получилось как получилось — что арестовали, то потом и конфисковали. Как вернуть хоть что-нибудь? Я с детьми вот-вот окажусь на улице!

Комментарий адвоката:

В рамках ответа на ваше обращение необходимо прежде всего отметить, что действующее законодательство помимо конфискации как вида наказания выделяет также специальную конфискацию, которая в соответствии с ч.6 ст. 61 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК Республики Беларусь) применяется независимо от категории преступления и вида назначенного наказания и состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства:

— орудий и средств совершения преступления, принадлежащих осужденному;

— вещей, изъятых из оборота;

— имущества, приобретенного преступным путем, дохода, полученного от использования этого имущества;

— не подлежащих возврату потерпевшему или иному лицу предметов, которые непосредственно связаны с преступлением.

В своем обращении вы упоминаете, что конфискация в отношении вашего супруга была применена в качестве дополнительного наказания на основании соответствующей статьи Особенной части УК Республики Беларусь. Информации о том, что в отношении вашего супруга применялась специальная конфискация, ваше обращение не содержит, в связи с чем мы не будем рассматривать блок вопросов, касающихся особенностей данного вида конфискации. Тем не менее рекомендую внимательно ознакомиться с приговором суда в отношении вашего супруга, поскольку определение основания конфискации того или иного имущества имеет принципиальное значение при выработке позиции по вашему делу.

Далее, необходимо отметить, что, как правило, конфискации имущества предшествует наложение органом, ведущим уголовный процесс, ареста на указанное имущество, что и было предпринято в вашем случае.





Справочно: как усматривается из ч.1 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, в целях обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, уплаты дохода, полученного преступным путем, гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества орган дознания, следователь, прокурор и суд вправе наложить арест на имущество подозреваемого или обвиняемого (при условии, что по закону они самостоятельно несут материальную ответственность за свои действия).

Важно: согласно ч.1 ст. 61 УК Республики Беларусь, конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного.

Из вышеприведенных норм достоверно усматривается, что арест как мера процессуального принуждения, а равно конфискация как возможное дополнительное наказание, могут применяться исключительно к имуществу, принадлежащему подозреваемому, обвиняемому или осужденному (процессуальное положение лица определяется в зависимости от стадии, на которой принимается соответствующее решение). Данное правило распространяется и на случаи, когда подозреваемый (обвиняемый, осужденный) является не единственным собственником спорного имущества, а владеет им совместно с другими лицами. В подобных ситуациях подозреваемый (обвиняемый, осужденный) отвечает только принадлежащей лично ему долей в общей собственности.

Что касается супругов, то в п. 3 ст.259 Гражданского кодекса Республики Беларусь дополнительно подчеркивается, что по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества.

Вместе с тем на практике нередко возникают ситуации, аналогичные изложенной в обращении. Их первопричиной, как правило, является несовпадение титульного и реального собственника имущества (как в рассматриваемом случае, когда титульным собственником всего имущества являлся супруг, а реально имущество являлось его и супруги общей совместной собственностью). В результате лицам, не причастным к возбужденному уголовному делу, приходится отстаивать свои права в отношении принадлежащего им, арестованного и (или) конфискованного в рамках уголовного дела имущества.

Так, в соответствии с ч.1 ст. 470 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, лицо, чье право затрагивается исполнением исполнительного документа, вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении имущества из акта описи имущества.

Следовательно, защитить свои нарушенные права в изложенной ситуации вы можете только посредством обращения с соответствующим исковым заявлением в суд.

Относительно того, на какое из арестованного и конфискованного имущества вы вправе претендовать, необходимо отметить следующее.

Прежде всего, обратите внимание: в соответствии с ч.5 ст. 61 УК Республики Беларусь не подлежит конфискации имущество, жизненно необходимое для осужденного и лиц, находящихся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному Уголовно-исполнительным кодексом Республики Беларусь. В частности, конфискации не подлежат жилой дом, квартира или отдельные их части, если осужденный и его семья постоянно в них проживают.

В этой связи после конфискации в собственности вашего супруга должно было сохраниться как минимум одно жилое помещение либо доля в праве собственности на жилое помещение. Из вашего же обращения следует, что по приговору суда за вашим супругом не было сохранено подобного имущества в собственности, что, вероятнее всего, является вашим ошибочным заключением. Для того чтобы однозначно ответить на данный вопрос, необходимо внимательно ознакомиться с приговором суда в отношении вашего супруга.





Помните: если в ходе рассмотрения судом вашего иска будет установлено, что аресту подвергнуто имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, в соответствии с п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 10.12.1993 года № 12 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел об освобождении имущества от ареста (исключении из описи)», суд должен будет снять арест с этого имущества независимо от заявленных истцом (т.е. вами) требований.

Далее, необходимо отметить также, что при разрешении иска одного из супругов об освобождении от ареста принадлежащей ему доли имущества в общей совместной собственности супругов суды руководствуются общими положениями брачно-семейного законодательства о разделе совместно нажитого супругами в период брака имущества. При этом размер доли супруга в общем имуществе и какое конкретно имущество должно быть ему выделено, суд определяет с учетом всего совместно нажитого имущества, включая и то, на которое в силу закона не может быть обращено взыскание по исполнительным документам или которое не подлежит конфискации (п. 11 названного постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь).

Таким образом, важно понимать, что обращение одного из супругов в суд с исковым заявлением об освобождении от ареста принадлежащей ему доли имущества предполагает проведение судом полноценного раздела общего имущества супругов.

Следует учитывать, что изложенный в исковом заявлении перечень общего имущества супругов будет подвергнут тщательной проверке судом в ходе рассмотрения дела. Как показывает судебная практика, руководствуясь п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 10.12.1993 года № 12, суды, как правило, поручают судебному исполнителю составить дополнительный акт с оценкой оставшегося вне описи имущества.

Далее, обратите внимание: за последнее время законодательство претерпело существенные изменения в части определения состава ответчиков по данной категории дел. На сегодняшний день на основании ч.3 ст. 470 ГПК Республики Беларусь, если арест на имущество наложен в целях обеспечения конфискации имущества, ответчиками будут являться:

лицо, в отношении которого применена конфискация (т.е. в изложенной ситуации — ваш супруг), орган, производивший арест имущества.

Кроме того, если арестованное имущество уже реализовано, то иск предъявляется также к тому лицу, у которого находится это имущество.

Для сравнения: ранее данный вопрос регулировался положениями вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. В частности, исходя из смысла п. 4 названного постановления, если арест на имущество наложен в связи с его конфискацией, ответчиками по иску об освобождении имущества от ареста являются осужденный и соответствующий финансовый орган. Кроме того, в соответствии с п. 7 того же постановления при подготовке дела к судебному разбирательству судье необходимо привлечь к участию в деле в качестве ответчиков также представителей инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. К слову, приведенные пункты постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 10.12.1993 года № 12, несмотря на очевидное противоречие с ч.3 ст. 470 ГПК Республики Беларусь, действуют в указанной редакции до настоящего времени, что нередко вызывает определенные сложности на практике.

При подготовке документов для обращения в суд учитывайте также следующую информацию.

Справочно: исходя из смысла п. 7 упомянутого постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 10.12.1993 года № 12 к исковому заявлению об освобождении имущества от ареста должна быть приложена копия акта об аресте (описи) имущества, копия приговора, иного постановления, во исполнение которого наложен арест, другие документы, подтверждающие заявленные истцом требования (договоры дарения, купли-продажи, чеки, счета и т.п.).

Имейте в виду: в п. 9 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь специально оговаривается, что если принадлежность истцу имущества может быть подтверждена определенными доказательствами, суд должен принимать во внимание только допустимые средства доказывания (например, нотариально удостоверенные документы, когда право на имущество может быть по закону доказано только такими документами).

Мой личный совет: следует отметить, что данная категория дел относится к категории сложных, в связи с чем требует тщательной досудебной подготовки (включающей сбор информации и доказательств, а также выработку правильной правовой позиции) и последующего грамотного ведения дела в суде. Поэтому прежде всего вам важно тщательно проанализировать имеющиеся по вашему вопросы документы с тем, чтобы достоверно установить, какое имущество является вашей с супругом общей совместной собственностью и какая часть этого имущества была конфискована приговором суда. После чего вам необходимо принять решение о том, какое имущество из числа совместно нажитого в период брака вы хотите сохранить за собой. Помните, что свою позицию по данному вопросу вам необходимо обосновать собранными доказательствами и согласовать с требованиями действующего законодательства. При формировании перечня желаемого имущества рекомендую обратить внимание на п. 16 вышеупомянутого постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. В соответствии с данным пунктом, если имущество, причитающееся на долю истца, неделимо, суд может в порядке компенсации выделить ему другое имущество, включенное в опись. В случае, когда такая замена имущества невозможна, суд может применительно к предусмотренным законом способам раздела имущества, являющегося общей собственностью, освободить неделимое имущество от ареста, обязав истца выплатить денежную компенсацию, равную стоимости имущества за вычетом принадлежащей ему доли. В зависимости от конкретных обстоятельств суд также может оставить это имущество в описи, обязав гражданина, в интересах которого наложен арест, выплатить истцу сумму соответственно его доле в неделимом имуществе.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявления, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести ваше дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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