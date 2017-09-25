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Полнота сделала меня счастливой: как 26-летняя фитнес-модель поправилась на 6 размеров
26-летняя австралийская модель Латисия Томас опубликовала в своем инстаграме коллаж, который показывает, что девушка поправилась на 6 размеров. Модель удивила подписчиков, написав о том, что полнота сделала ее счастливой.
Латисия Томас — австралийская плюс-сайз-модель и визажист родом из Мельбурна. На ее инстаграм подписаны более 374 000 тысяч человек. Она рассказала им, что когда-то была фитнес-моделью и могла похвастаться рельефным телом, но это ее не радовало:
— Я помню, насколько была несчастна на фотографии слева. Я испытывала отвращение к некоторым частям своего тела, особенно ненавидела ягодицы и бедра, потому что никак не могла уменьшить их объем.
Я была настолько не уверена в себе, поэтому постоянно сравнивала себя с другими женщинами.
Фотографии показывают физические изменения модели, а пост содержит информацию о психологических и ментальных:
— Многие люди посмотрели на коллаж и сказали, что я выглядела намного привлекательней, когда была худой. Но я люблю свою сегодняшнюю форму, потому что психологическое здоровье так же важно, как и физическое.
— Я не призываю людей выбирать вредный образ жизни, но я думаю, что важно найти баланс, прислушиваться к своему телу и понимать, что лучше для него, — добавляет модель.
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Зачем модель потолстела?
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