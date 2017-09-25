В Гродно определяют новые места для индивидуальной жилой застройки

В нынешнем году программой индивидуального жилищного строительства в областном центре предусмотрен ввод 53 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Из них 27 тысяч квадратных метров жилья — в Октябрьском районе Гродно, в Ленинском районе на одну тысячу меньше, сообщает «Гродненская правда».





— Сегодня начинает застраиваться микрорайон Барановичи-7, к которому уже подведено электричество, можно начинать застройку микрорайона Барановичи-9,- рассказывает заместитель председателя Гродненского горисполкома Казимир Гецевич. — Далее начнется застройка районов Барановичи-9 и Барановичи-11, которые расположатся рядом с дорогой Гродно-Сопоцкин.

Как сообщил первый заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Сорока, ввод индивидуального жилья активизируется к концу года и по той причине, что новоселам нужно подключать газ. В несданном доме плата за газ идет по коммерческой цене, в сданном — по льготной.

В Ленинском районе сейчас сдаются дома в трех новых микрорайонах Заболоть, Зарица-4 и 5. В Заболоти-1 и 2 уже есть водопровод, электричество и газ, а к Заболоти-3 начинают строить газопровод.

В Гродно активно продолжается уплотнение индивидуальной жилой застройки. Определяются свободные земельные участки, где можно построить коттедж, зачастую на всех рядом проходящих коммуникациях. Они сводятся в единый список, по которому готовятся градостроительные паспорта, затем эти участки выставляются на продажу. Много таких участков в районе лесопарковой зоны Пышки, на улице Речной и на так называемой Палестине.

После включения в городскую черту деревни Вишневец там за счет уплотнения земельных участков планируется построить до ста коттеджей. Также в микрорайоне Ольшанка около деревни Большая Ольшанка может появится большой район индивидуальной жилой застройки.

Пока отстает от создания инженерной инфраструктуры строительство внутриквартальных дорог с гравийной отсыпкой. Проходит государственную экспертизу проект строительства гравийной дороги на улице Полянной в микрорайоне Барановичи-5,6, и весной следующего года начнется ее строительство. Деньги на улицу зарезервированы в городском бюджете. Это будет сквозной проезд через два микрорайона и вплотную подойдет к Барановичам-7, которые расположены у дороги Гродно-Гиновичи-Сопоцкин. Также будет производиться гравийная отсыпка на улице Творческой микрорайона Погораны-Кошевники

По словам Казимира Гецевича, гравийки появятся в первую очередь на тех улицах, где сформировалась их застройка и сданы в эксплуатацию почти все дома. Планируется в первую очередь связать микрорайоны коттеджной застройки сквозными проездами, а потом уже более короткими внутриквартальными.

В порядке эксперимента в микрорайоне Барановичи-7 на улицах будут укладывать «футляры», через которые можно провести коммуникации, не делая раскопок на проезжей части.

Сергей Сорока рассказал, что жители улицы Бобровой микрорайона Барановичи-5 решили заасфальтировать дорогу за собственные средства. В прошлый вторник состоялась встреча администрации района с жителями этой улицы.

Кстати, практически сформированы районы индивидуальной жилой застройки Погораны-Кошевники и Южный-4 с необходимой инфраструктурой. Заселяется в живописном месте недалеко от Юбилейного озера микрорайон Лососно-4 ОАО «Гродножилстрой», в котором порядка ста сборно-щитовых домиков и сблокированных коттеджей. В высокой стадии готовности микрорайоны Барановичи-5,6, Зарица-Грандичи.