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Почему его боятся, чем он полезен, и сколько его можно съесть. Краткий гид по хлебу
«Объемы потребления хлеба в стране уменьшаются, и тенденция эта называется правильным питанием»,
Насколько меньше хлеба мы стали есть?
Как рассказал «СБ» начальник главного управления по хлебопродуктам Минсельхозпрода Вадим Побединский, рацион белорусских потребителей изменился. В нашей стране стали есть меньше хлеба, и для отечественных хлебопеков это стало проблемой. «Улучшилась структура питания. Мы стали больше налегать на мясо, овощи и фрукты», объясняет «СБ».
Сколько хлеба едят белорусы, знает Белстат. Этот показатель учитывается про сборе данных об
Но если изучить более давнюю статистику, окажется, что мы действительно стали покупать меньше мучного. Так, в 2005 году среднестатистический белорус потреблял 102 кг хлеба, в 2000-м — и вовсе 117 кг.
Данных о потреблении хлеба в 90-х нет в открытом доступе.
А что плохого в хлебе?
В последние годы в СМИ говорят и пишут, что нужно есть поменьше мучного. Запреты распространились и на хлеб, который был основой рациона наших предков. Если они его ели, почему нам надо избегать?
Когда диетологи заводят речь о вреде хлеба, чаще всего они имеют в виду белый хлеб, булочки или пончики из муки тонкого помола. При перемалывании в такую муку зерно теряет зародыш и оболочку, остается лишь его третий компонент — крахмалистый эндосперм.
Мука тонкого помола теряет клетчатку и остается источником быстрых углеводов, которые легко усваиваются и стремительно поднимают уровень глюкозы в крови. «Прыгнув» вверх, глюкоза и понижается быстро, поэтому вскоре мы снова испытываем голод. Это чревато перееданием и набором веса.
Хлеб из муки грубого помола содержит больше клетчатки, поэтому усваивается медленнее и дольше сдерживает чувство голода.
Можно ли совсем отказаться от хлеба?
Несмотря на тенденцию к уменьшению количества хлеба в рационе, совсем отказываться от него не стоит,
— Некоторые вещества, те же витамины и минералы, которые входят в состав хлеба, и их сочетание друг с другом именно в хлебе являются уникальными. Равноценный аналог будет достаточно трудно подобрать, — объясняла диетолог.
Попова советовала употреблять и ржаной, и пшеничный хлеб, а также выбирать изделия не только из муки высшего сорта. Мука грубого помола более полезна, поскольку содержит в составе оболочку зерна и зародыш. По словам диетолога, есть хлеб нужно в первой половине дня, когда энергетическая нагрузка углеводов (а их в составе продукта около 40−50%) будет правильно использована организмом.
Сколько хлеба можно есть в день?
Это зависит от того, сколько вам лет и сколько вы двигаетесь. Для определения уровня физнагрузки белорусский Минздрав использует понятие коэффициента физической активности (КФА), который определяется, в основном, по роду занятий человека.
В зависимости от возраста и КФА Минздрав разработал так называемые
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