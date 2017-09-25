Почему его боятся, чем он полезен, и сколько его можно съесть. Краткий гид по хлебу

«Объемы потребления хлеба в стране уменьшаются, и тенденция эта называется правильным питанием», сообщила газета «СБ. Беларусь сегодня». GO.TUT.BY выяснил, насколько меньше хлеба мы стали есть, чем полезен этот продукт, и почему от него не стоит отказываться совсем.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Насколько меньше хлеба мы стали есть?

Как рассказал «СБ» начальник главного управления по хлебопродуктам Минсельхозпрода Вадим Побединский, рацион белорусских потребителей изменился. В нашей стране стали есть меньше хлеба, и для отечественных хлебопеков это стало проблемой. «Улучшилась структура питания. Мы стали больше налегать на мясо, овощи и фрукты», объясняет «СБ».

Сколько хлеба едят белорусы, знает Белстат. Этот показатель учитывается про сборе данных об уровне жизни населения . По статистике, в 2016 году средний белорус съедал 85 кг хлеба и хлебобулочных изделий, в 2015-м — 87 кг, в 2014-м — снова 85 кг. То есть в предыдущие 4 года тенденция на снижение потребления не прослеживалась. Оно даже выросло по сравнению с 2010 годом, когда каждый съел в среднем 80 кг хлеба.

Но если изучить более давнюю статистику, окажется, что мы действительно стали покупать меньше мучного. Так, в 2005 году среднестатистический белорус потреблял 102 кг хлеба, в 2000-м — и вовсе 117 кг.

Данных о потреблении хлеба в 90-х нет в открытом доступе.

А что плохого в хлебе?

В последние годы в СМИ говорят и пишут, что нужно есть поменьше мучного. Запреты распространились и на хлеб, который был основой рациона наших предков. Если они его ели, почему нам надо избегать?

Когда диетологи заводят речь о вреде хлеба, чаще всего они имеют в виду белый хлеб, булочки или пончики из муки тонкого помола. При перемалывании в такую муку зерно теряет зародыш и оболочку, остается лишь его третий компонент — крахмалистый эндосперм.

Мука тонкого помола теряет клетчатку и остается источником быстрых углеводов, которые легко усваиваются и стремительно поднимают уровень глюкозы в крови. «Прыгнув» вверх, глюкоза и понижается быстро, поэтому вскоре мы снова испытываем голод. Это чревато перееданием и набором веса.

Хлеб из муки грубого помола содержит больше клетчатки, поэтому усваивается медленнее и дольше сдерживает чувство голода.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Можно ли совсем отказаться от хлеба?

Несмотря на тенденцию к уменьшению количества хлеба в рационе, совсем отказываться от него не стоит, рассказывала TUT.BY диетолог Марина Попова. Этот продукт — источник витаминов группы В и таких минеральных веществ, как кальций, железо, магний, калий, марганец.

— Некоторые вещества, те же витамины и минералы, которые входят в состав хлеба, и их сочетание друг с другом именно в хлебе являются уникальными. Равноценный аналог будет достаточно трудно подобрать, — объясняла диетолог.

Попова советовала употреблять и ржаной, и пшеничный хлеб, а также выбирать изделия не только из муки высшего сорта. Мука грубого помола более полезна, поскольку содержит в составе оболочку зерна и зародыш. По словам диетолога, есть хлеб нужно в первой половине дня, когда энергетическая нагрузка углеводов (а их в составе продукта около 40−50%) будет правильно использована организмом.

Сколько хлеба можно есть в день?



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Это зависит от того, сколько вам лет и сколько вы двигаетесь. Для определения уровня физнагрузки белорусский Минздрав использует понятие коэффициента физической активности (КФА), который определяется, в основном, по роду занятий человека.

I группа (КФА 1,4) — работники преимущественно умственного труда, очень легкая физическая активность (научные работники, программисты, педагоги, диспетчеры и др); II группа (КФА 1,6) — работники, занятые легким трудом, легкая физическая активность (водители троллейбусов, весовщицы, швейники, агрономы, медсестры и др); III группа (КФА 1,9) — работники средней тяжести труда, средняя физическая активность, (слесари, водители автобусов, хирурги, железнодорожники, продавцы, металлурги-доменщикии др.); IV группа (КФА 2,2) — работники тяжелого физического труда, высокая физическая активность (строительные рабочие, доярки, овощеводы, деревообработчики, металлурги, литейщики и др.); V группа (КФА 2,5) — работники особо тяжелого физического труда, очень высокая физическая активность, КФА — 2,5 (вальщики леса, бетонщики, каменщики, землекопы, грузчики немеханизированного труда и др.).

В зависимости от возраста и КФА Минздрав разработал так называемые рациональные нормы потребления продуктов . В них описано в том числе, сколько хлеба можно есть людям трудоспособного возраста (в таблице Минздрава нормы указаны в килограммах в год, мы для удобства пересчитали их в граммы в день. — Прим. GO.TUT.BY).

КФА 1,4 КФА 1,6 КФА 1,9 КФА 2,2 КФА 2,5 м ж м ж м ж м ж м 18−29 лет 265 г/день 202 г/день 306 г/день 235 г/день 347 г/день 268 г/день 389 г/день 301 г/день 430 г/день 30−39 лет 246 г/день 191 г/день 298 г/день 219 г/день 331 г/день 252 г/день 367 г/день 282 г/день 403 г/день 40−59 лет 224 г/день 180 г/день 271 г/день 205 г/день 307 г/день 236 г/день 340 г/день 263 г/день 375 г/день

м ж 60−74 года 258 г/день 208 г/день старше 75 лет 197 г/день 153 г/день

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