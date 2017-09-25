Иностранные спортсмены регулярно рассказывают, что, переезжая в Беларусь, обнаруживают здесь другой мир. SPORT.TUT.BY поинтересовался у хоккеиста «Динамо» Романа Дюкова, который отыграл прошлый сезон за океаном, как устроена повседневная жизнь в США и Канаде, чем она восхищает и шокирует белорусов и так ли хороша североамериканская реальность на самом деле.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дюков провел лето 2016 года в кэмпах для новичков клубов для НХЛ — «Калгари Флэймз» и «Чикаго Блэкхокс». Потом подписал однолетний контракт с системой «Флэймз» и начал сезон в «Стоктон Хит» в АХЛ, а с октября продолжил его в аффилированной команде в ECHL «Адирондак Тандер».

— Когда прилетаешь в США, то ощущаешь себя словно на другой планете. Там совсем иной менталитет. Например, местные очень удивлялись, что мы любим горячий чай. Все напитки, кроме кофе, американцы пьют с огромным количеством льда. А тут вдруг на командном ужине белорусские хоккеисты заказывают чай без льда — дикость.

«Во время неудач американцы не ноют, как мы, и не перекладывают вину на чужие плечи»

Большую часть игрового года Роман прожил в 15-тысячном городке Гленс Холс штата Нью-Йорк.

— В свободное время в основном сидел дома и выходил только за продуктами в магазин. В городе не было никаких развлечений, а до Нью-Йорка — четыре часа езды. Мы выступали в одном клубе со Степой Фальковским (в июле он заключил контракт новичка с «Лос-Анджелес Кингз». — Прим. SPORT.TUT.BY) и купили Xbox — днями напролет играли, потому что не было альтернативы. Были счастливы, когда намечался выездной матч и смена обстановки.

Среди ощутимых плюсов заокеанского менталитета хоккеист называет ответственное отношение американцев к работе.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— С ранних лет их учат, что к делу важно относиться профессионально. Большинство канадских и американских игроков, с которыми мне приходилось встречаться, практически жили на арене — они приходили за час до тренировки, а уходили в числе последних. Никто не расходился по свистку.

Во время неудач люди не ноют, как любим делать мы, и не перекладывают вину на чужие плечи. Да и вообще, в США приветствуется любая инициатива — созданы все условия, чтобы осуществить американскую мечту.

Интересно, что после детских и юниорских лиг большинство североамериканских игроков поступают в колледжи: они думают о будущем и не спешат делать ставку на спорт.

— Сегодня на драфте часто выбирают хоккеистов из колледжей и университетов. Спортсмены держат это в голове и одним выстрелом убивают двух зайцев: получают образование и остаются на виду у скаутов, играя за учебное заведение. Многие парни из команды читали в раздевалке книги, развивались не только в спортивном направлении. У нас же большинство игроков с головой уходят в хоккей, потому что в Беларуси не выстроена система, при которой удалось бы совмещать профессиональную карьеру и учебу.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А вот отношение американцев к дружбе и семейным ценностям показалось белорусскому защитнику довольно странным.

— Каждый сам за себя — нет той сплоченности, к которой мы привыкли. В Америке даже хорошие приятели ставят на первое место собственные интересы. Внешне они очень доброжелательны, зато в трудной ситуации далеко не все готовы прийти на помощь. Это чувствуется в общей атмосфере.

Североамериканцы заботятся о личном комфорте, а потом уже об интересах членов семьи.

— Они спокойно могут сказать своей подруге или жене: «Мне не хватает личного пространства, я хочу три дня побыть один». Американские пары, скорее, напоминают друзей, а не семьи. Дети уезжают из дома не позже 18: сначала — на учебу, потом — работать. У меня складывалось ощущение, что местные не относятся к семье как к чему-то святому: ребенка, достигшего совершеннолетия, отпускают на все четыре стороны. В Беларуси же родители до последнего помогают своим детям. Конечно, самостоятельность — это хорошо, но какой в ней смысл, если у тебя нет связи с родными?

«От цен за океаном я не испытал шока, не было реакции: «Как же в Штатах дорого!»

У нас молодые люди часто живут с родителями до 30, а то и 40 лет. Дюков не видит в этом ничего постыдного и объясняет стремлением максимально сэкономить.

— Съемное жилье и бытовые вопросы — это дополнительные траты. Белорусские зарплаты все-таки уступают канадским и американским. А вот от цен за океаном я не испытал шока, не было реакции: «Как же в Штатах дорого!». В среднем на продукты и бытовые товары уходило около тысячи долларов в неделю.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам хоккеиста, местные хорошо зарабатывают и могут позволить себе много тратить. Вот только пункт «одежда» в статье расходов, по наблюдениям Ромы, появляется редко. Он с улыбкой реагирует на высказывания легионеров о том, что белорусские женщины, в отличие от мужчин, всегда красивы и нарядны.

— Я согласен, что некоторые белорусские мужчины относятся к себе шапкозакидательски. Хотя, мне кажется, в Северной Америке не только мужчины, но и все люди в плане моды зависли в 90-х. Для меня стало откровением, что там никто за собой особо не следит (особенно в глубинке), — рассуждает 21-летний хоккеист. — Не так часто бывал в больших городах, но заметил в Штатах общую тенденцию: люди ходят в магазин, на прогулку и на хоккей в том же, в чем и дома. Было непривычно встречать в городе местных в порванных джинсах и майках (причем не специально, а поизносившихся от старости). Первое время одевался, как привык в Беларуси — опрятно и стильно. Но потом тоже начал ездить на тренировки в том, что лежало у кровати.

Дюков рассказывает, что Америка практически такая же, какой мы знаем ее по голливудским фильмам. Вся команда «Адирондак Тандер» жила по соседству в многоквартирных панельных домах и вместе создавала праздничную атмосферу в канун главных праздников.



Фото: ХК «Динамо»

— Наш район был отдельной застройкой, напоминающей Дрозды. На Рождество мы с парнями не только ставили елку и развешивали на камине праздничные носки, но и украшали дома снаружи с помощью гирлянд и огоньков. Многие носили типичные для этого времени свитера с оленями. В канун Рождества капитан команды даже написал в раздевалке, что каждому, кто придет в вязаном свитере, полагается 50 долларов. Ребята так и сделали, а я, к сожалению, просто не знал, где его можно купить.

«Американцы напоминают детей — все искренние, чересчур доверчивые, суперпозитивные»

Игрок не скрывает: мнение легионеров о том, что у нас пьют в разы больше, чем в Америке, справедливо.

— На вечеринках американцы выпивают по парочке напитков (несколько стаканов вина, пива или виски) и спокойно расходятся по домам. Там нет традиции веселиться до победы, как заведено у нас. Люди собираются ради общения, а выпивка — просто дополнение к беседе, но никак не наоборот.

Хоккеист замечает, что жители США и Канады от природы раскрепощенные и позитивные без всякого «допинга».

— Они постоянно улыбаются, поэтому наша сдержанность и угрюмость бросается в глаза динамовским легионерам. Американцы напоминают мне детей — все такие искренние, чересчур доверчивые, суперпозитивные, что иногда немного раздражает. Да и юмор специфический — смеются, если кто-то поскользнется на банановой кожуре. Хотя в целом они более воспитанные и культурные: с ранних лет знают элементарные правила этикета. В Минске мои соседи по подъезду не здороваются, даже если вместе спускаемся в лифте: я говорю «здравствуйте», а в ответ — молчание.

Одним из главных недостатков жизни в США Дюков называет высокий уровень криминала. По его мнению, хваленая белорусская безопасность, которую принято считать дежурным комплиментом, на самом деле важное преимущество перед теми же Штатами.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Выходя на улицу, я хочу понимать, что мне ничто не угрожает. По-моему, мы самая стабильная страна в Европе, где, к счастью, нет терактов и разного беспредела. В прошлом году провел пару недель в Стоктоне в штате Калифорния: этот город входит в пятерку самых опасных в США. Там живут преимущественно темнокожие люди, которые не очень доброжелательно настроены к белому населению. Не хочу показаться расистом, но нам действительно рекомендовали без надобности не выходить на улицу. Слышал, что в Стоктоне орудуют банды, как у нас в 90-х.

«Когда вернулся в Минск, был самым счастливым человеком в мире»

Защитник «зубров» признается, что год в Америке научил его проще относиться ко многим вещам и не драматизировать без серьезного повода.

— Весь сезон я находился вдали от семьи и родных людей. Порой ужасно «накрывало» — не мог в нужный момент прийти к близкому человеку за поддержкой или советом. Разговоры при помощи камеры не заменят живого общения. Поэтому сейчас спокойнее реагирую на стрессовые ситуации, осознавая, что всё преходяще: главное — близкие рядом. Когда вернулся в Минск, был самым счастливым человеком в мире.

На вопрос, как белорусам быстро адаптироваться в Штатах, Рома отвечает однозначно — принять их правила игры.

— Белорусам не обязательно перенимать все традиции. Достаточно усвоить основные моменты: условно говоря, заказывать в компании ice tea, а дома продолжать пить любимый горячий чай.