Новый магазин Apple в Минске сделает скидки 25% на iPad и MacBook

29 сентября в торговом центре Galleria Minsk откроется новый магазин i-Store со статусом Apple Premium Reseller. В честь этого события цены на планшеты iPad и компьютеры Mac на три дня снизятся на 25%.



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Акция затронет три устройства Apple. Планшет iPad (2017) с 32 ГБ памяти и модулем Wi-Fi будет стоить 669 рублей против 896 рублей. MacBook Air 2017 года выпуска с накопителем на 128 ГБ подешевеет с 2299 до 1719 рублей. Стоимость последней модели MacBook Pro с 128 ГБ встроенной памяти изменится с 3469 до 2599 рублей.

Приобрести аппараты можно будет сразу после открытия магазина 29 сентября в 19.00 на первом этаже торгового центра Galleria Minsk. Специальные цены будут действовать только в новом центре продаж в течение трех дней — с 29 сентября по 1 октября.

Девайсы предложат купить как единовременным платежом, так и по карте «Халва» в рассрочку на шесть месяцев. Представители магазина отмечают, что количество устройств ограничено, поэтому акция может закончится раньше.

Напомним: отличительной особенностью нового i-Store станет секция «гениев» с консультациями и обучением пользователей.

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