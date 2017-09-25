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Первый гомельский 3D-кинотеатр "Юбилейный" выставлен на торги
Здание бывшего кинотеатра «Юбилейный» выставлено на аукцион, который состоится 20 октября. Начальная цена продажи — 2299 рублей,
Площадь здания состовляет 3025 кв.м. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Напомним, гомельский
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Площадь здания состовляет 3025 кв.м. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
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