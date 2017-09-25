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Первый гомельский 3D-кинотеатр "Юбилейный" выставлен на торги

26.09.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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Здание бывшего кинотеатра «Юбилейный» выставлено на аукцион, который состоится 20 октября. Начальная цена продажи — 2299 рублей, сообщает Гомельский облисполком.

Площадь здания состовляет 3025 кв.м. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Напомним, гомельский кинотеатр закрылся в ноябре 2011 года. В его модернизацию еще в 2008 году были вложены огромные деньги: была установлена новая система звука, 21-метровый бесшовный экран. Все оборудование закупалось в Европе.

 
 
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Площадь здания состовляет 3025 кв.м. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

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