Комикс о секретной службе Kingsman подвинул страшного клоуна в прокате Минска

Британский продюсер и режиссер кинокомиксов (две части серии «Пипец», два выпуска кинокомикса «Люди Икс») Мэттью Вон начал работать во вселенной «Секретная служба» и выпустил в свет уже второй Kingsman. « Золотое кольцо » стартует в прокате с первого места и может рассчитывать на успех, обогнав Пеннивайза и серию комедий с фигурками из конструктора « Лего ». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman уничтожены и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была создана американская разведка — Statesman. Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси (Тэрон Эджертон) становится обычным делом.

Сейчас Kingsman превратился в своего рода франшизу — помимо серий комиксов и видеоигр, в ней заняли место два фильма. Первым был «Kingsman: Секретная служба», и он неплохо выступил в прокате — сборы составили свыше 400 млн долларов при 80-миллионном бюджете, а вторым стал « Kingsman: Золотое кольцо » — который также может рассчитывать на успех.

«Золотое кольцо» стартовало в прокате Минске с первого места, заработав за первые дни 115, 3 тыс. рублей. Во всем мире фильм заработал уже 100,2 млн, так что окупить 104-миллионный бюджет у картины, наверное, получится.

Лидер двух последних недель фильм ужасов « Оно » отступил на второе место. Очередное возвращение Пеннивайза на экраны поставило пару рекордов (в том числе по лучшей стартовой выручке среди хорроров, победив «Паранормальное явление 3»).

Сборы новой экранизации романа Стивена Кинга за три недели проката составили 478 млн долларов, он давно окупил свой бюджет в 35 млн долларов. А за эти выходные в Минске «Оно» заработало еще 67, 9 тыс. рублей.

Если вы еще не видели, жуткий танец клоуна из «Оно» стал мемом .

На третьем месте — анимационный « ЛЕГО: Ниндзяго Фильм ». Картина продолжает серию комедий — «ЛЕГО: Фильм», «ЛЕГО Бэтмен: Фильм». Теперь дело дошло до персонажей из мультсериала «Ниндзяго. Мастера Кружитцу». Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.





Мультфильмы этой серии традиционно стоят недорого — «Ниндзяго» обошлись в 70 млн долларов, общая выручка ленты сейчас составляет 31,7 млн долларов. В Минска картина собрала 23,1 тыс. рублей.

На четвертой строчке разместилась драма Даррена Аронофски «Мама!» . Картина была яростно освистана на недавнем Венецианском кинофестивале. Свой прокат в Минске фильм начал со второго места, за последнюю неделю «Мама!» добавила к с сборам еще 10, 9 тыс. рублей.

Замыкает пятерку лучших « Форэст Гамп ». Знаменитый фильм вышел в свет в белорусской озвучке и собрал 10, 3 тыс. рублей в Минске. Напомним, лента получила 36 различных наград, в том числе 6 статуэток «Оскар».

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