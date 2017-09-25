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Комикс о секретной службе Kingsman подвинул страшного клоуна в прокате Минска
Британский продюсер и режиссер кинокомиксов (две части серии «Пипец», два выпуска кинокомикса «Люди Икс») Мэттью Вон начал работать во вселенной «Секретная служба» и выпустил в свет уже второй Kingsman. «
Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman уничтожены и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была создана американская разведка — Statesman. Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси (Тэрон Эджертон) становится обычным делом.
Сейчас Kingsman превратился в своего рода франшизу — помимо серий комиксов и видеоигр, в ней заняли место два фильма. Первым был «Kingsman: Секретная служба», и он неплохо выступил в прокате — сборы составили свыше 400 млн долларов при 80-миллионном бюджете, а вторым стал «
«Золотое кольцо» стартовало в прокате Минске с первого места, заработав за первые дни 115, 3 тыс. рублей. Во всем мире фильм заработал уже 100,2 млн, так что окупить 104-миллионный бюджет у картины, наверное, получится.
Лидер двух последних недель фильм ужасов «
Сборы новой экранизации романа Стивена Кинга за три недели проката составили 478 млн долларов, он давно окупил свой бюджет в 35 млн долларов. А за эти выходные в Минске «Оно» заработало еще 67, 9 тыс. рублей.
Если вы еще не видели, жуткий танец клоуна из «Оно»
На третьем месте — анимационный «
Мультфильмы этой серии традиционно стоят недорого — «Ниндзяго» обошлись в 70 млн долларов, общая выручка ленты сейчас составляет 31,7 млн долларов. В Минска картина собрала 23,1 тыс. рублей.
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