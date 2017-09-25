В Москве Mercedes с правительственными номерами сбил инспектора ГИБДД

В центре Москвы на Новом Арбате водитель черного Mercedes-Benz S-класса с номерами правительственной серии АМР насмерть сбил сотрудника ГИБДД, об этом сообщает корреспондент Газеты.Ru .





Авария произошла около 22.30 рядом со съездом на Новинский бульвар (Садовое кольцо), на место происшествия приехали несколько машин полиции. Корреспондент сообщил, ссылаясь на очевидцев, что представительский Mercedes с номерами А896МР97 двигался со скоростью около 120 км/ч по разделительной полосе магистрали в сторону области и сбил инспектора ГИБДД. При этом пробок на Новом Арбате в это время уже не было — водитель элитной иномарки, по всей видимости, спешил и воспользовался имеющимися у него дорожными привилегиями. По неподтвержденным данным, на седане был установлен и проблесковый маячок.

«Сразу после наезда один из полицейских в мегафон закричал: «Остановись, с.ка. Стой!» — рассказал очевидец аварии.





Mercedes остановился примерно в 50 метрах от сбитого инспектора, чьи жезл и фуражка отлетели в сторону. Сотрудник полиции погиб на месте — врачи проезжавшей мимо скорой помощи пытались оказать ему помощь, но было уже поздно.

На место ДТП съехались экипажи ГИБДД. Также на место аварии прибыл неизвестный мужчина в штатском, судя по поведению сотрудников полиции, это высокопоставленный представитель силовых структур.

Вскоре после ДТП у машины оказались закрыты регистрационные знаки, при этом очевидцы успели заснять номер автомобиля. Позже корреспондент «Газеты.Ru» стал свидетелем того, как водитель начал скручивать номера.

По данным из открытых источников, номер А896МР97 закреплен за ФСБ России, однако кто конкретно им пользуется, неизвестно — ведомство еще не успело прокомментировать ситуацию. Никакой официальной информации по факту аварии не дали и в столичной полиции.