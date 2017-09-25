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Под Речицей ГАИ задержала директора сельхозпредприятия за управление автомобилем без прав

26.09.2017 10:06 — Разное | Tut.by  
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Руководителя СУП «Фрунзе-Агро» остановили для проверки документов в Речицком районе. Выяснилось, что у мужчины не было прав, также машина не прошла техосмотр, а путевой лист не заполнялся почти месяц, сообщили в ГАИ Гомельской области.


В милиции отметили, что до этого руководители организации уже девять раз привлекались к административной ответственности за нарушения законодательства в области обеспечения дорожного движения.

Всего с 1 июля 2017 года сотрудниками ГАИ области за различные нарушения ПДД к ответственности привлечено 196 водителей и механизаторов, управляющих транспортом, принадлежащим предприятиям агропромышленного комплекса региона. Из них 11 водителей — за управление в состоянии алкогольного опьянения и 34 — за управление транспортными средствами, не имея на это права.

 
 
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Выяснилось, что мужчина управлял авто, не имея на это прав, машина не прошла техосмотр, а путевой лист не заполнялся почти месяц.

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