Вячеслав Глеб: Кто такие БАТЭ, чтобы им звонил игрок с мировым именем?

Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб в эфире программы «Время футбола» на « Беларусь 5 » прокомментировал ситуацию с отказом БАТЭ на просьбу Александра Глеба перейти в борисовский клуб, чтобы красиво завершить карьеру матчем с «Арсеналом» на лондонском стадионе «Эмирейтс».



Братья Александр и Вячеслав Глебы с женами. Фото: Инстаграм Александра Глеба

— Ничего в прессе не читал по поводу этой ситуации. Я был изначально против того, чтобы брат сам звонил в БАТЭ, напрашивался куда-то. Кто такие БАТЭ, чтобы им звонил игрок с мировым именем и напрашивался к ним? Я сказал об этом Саше, но не буду говорить, что он мне ответил. Ситуация, скажем так, бредовая, — приводит « Прессбол » слова Глеба-младшего.

БАТЭ примет «Арсенал» на стадионе «Борисов-Арена» 28 сентября. А 7 декабря на «Эмирейтс» борисовчане сыграют с «Арсеналом» в гостях.

Лучшие годы своей карьеры шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб провел в «Арсенале».

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Вячеслав Глеб также признался, что будет болеть за минское «Динамо» в борьбе за золото в чемпионате Беларуси.

— Кто станет чемпионом? Хотелось бы, чтобы минское «Динамо». Я вышел из школы «Динамо», играл там, буду болеть за них, — приводит слова Вячеслава Глеба Tribuna.com со ссылкой на программу «Время футбола» на канале «Беларусь 5 ».

После 23 туров чемпионата Беларуси турнирную таблицу возглавляет солигорский «Шахтер» (53 очка), следом идут минское «Динамо» (52) и борисовский БАТЭ (51). В ближайшем туре 1 октября минское «Динамо» примет на своем поле БАТЭ.