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Вячеслав Глеб: Кто такие БАТЭ, чтобы им звонил игрок с мировым именем?

26.09.2017 10:06 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5» прокомментировал ситуацию с отказом БАТЭ на просьбу Александра Глеба перейти в борисовский клуб, чтобы красиво завершить карьеру матчем с «Арсеналом» на лондонском стадионе «Эмирейтс».


Братья Александр и Вячеслав Глебы с женами. Фото: Инстаграм Александра Глеба

— Ничего в прессе не читал по поводу этой ситуации. Я был изначально против того, чтобы брат сам звонил в БАТЭ, напрашивался куда-то. Кто такие БАТЭ, чтобы им звонил игрок с мировым именем и напрашивался к ним? Я сказал об этом Саше, но не буду говорить, что он мне ответил. Ситуация, скажем так, бредовая, — приводит «Прессбол» слова Глеба-младшего.

БАТЭ примет «Арсенал» на стадионе «Борисов-Арена» 28 сентября. А 7 декабря на «Эмирейтс» борисовчане сыграют с «Арсеналом» в гостях.

Лучшие годы своей карьеры шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб провел в «Арсенале».

«Сожалею, и мне больно, но в этой ситуации я — с коллегами из БАТЭ». Капский — об отказе Глебу

Вячеслав Глеб также признался, что будет болеть за минское «Динамо» в борьбе за золото в чемпионате Беларуси.

— Кто станет чемпионом? Хотелось бы, чтобы минское «Динамо». Я вышел из школы «Динамо», играл там, буду болеть за них, — приводит слова Вячеслава Глеба Tribuna.com со ссылкой на программу «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

После 23 туров чемпионата Беларуси турнирную таблицу возглавляет солигорский «Шахтер» (53 очка), следом идут минское «Динамо» (52) и борисовский БАТЭ (51). В ближайшем туре 1 октября минское «Динамо» примет на своем поле БАТЭ.

 
 
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