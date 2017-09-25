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Вячеслав Глеб: Кто такие БАТЭ, чтобы им звонил игрок с мировым именем?
Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб в эфире программы «Время футбола» на «
— Ничего в прессе не читал по поводу этой ситуации. Я был изначально против того, чтобы брат сам звонил в БАТЭ, напрашивался куда-то. Кто такие БАТЭ, чтобы им звонил игрок с мировым именем и напрашивался к ним? Я сказал об этом Саше, но не буду говорить, что он мне ответил. Ситуация, скажем так, бредовая, — приводит «
БАТЭ примет «Арсенал» на стадионе «Борисов-Арена» 28 сентября. А 7 декабря на «Эмирейтс» борисовчане сыграют с «Арсеналом» в гостях.
Лучшие годы своей карьеры шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб провел в «Арсенале».
Вячеслав Глеб также признался, что будет болеть за минское «Динамо» в борьбе за золото в чемпионате Беларуси.
— Кто станет чемпионом? Хотелось бы, чтобы минское «Динамо». Я вышел из школы «Динамо», играл там, буду болеть за них, — приводит слова Вячеслава Глеба
После 23 туров чемпионата Беларуси турнирную таблицу возглавляет солигорский «Шахтер» (53 очка), следом идут минское «Динамо» (52) и борисовский БАТЭ (51). В ближайшем туре 1 октября минское «Динамо» примет на своем поле БАТЭ.
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