Медикам во Франции удалось восстановить некоторые аспекты сознания у пациента, который провел в вегетативном состоянии 15 лет. Научная работа об этом опубликована в журнале Current Biology , кратко о случае сообщает New Scientist .



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35-летний мужчина оказался в вегетативном состоянии после автомобильной аварии в 2001 году. Его состояние описали как «невосприимчивое бодрствование» — он мог открывать глаза и совершать непроизвольные движения, но не осознавал себя и окружающую среду. За следующие 15 лет положительных изменений не было.

Анжела Сиригу из Национального центра научных исследований Франции и ее коллеги предположила, что стимуляция блуждающего нерва увеличит активность в областях мозга, которые помогут восстановить сознание.

Блуждающий нерв проходит от головного мозга к нескольким участкам тела. Он прямо или косвенно связан с зонами мозга, которые отвечают за эмоции, воспоминания, а также возбуждение и бодрствование.

Исследователи обернули очень тонкие электроды вокруг блуждающего нерва на шее мужчины. В течение шести месяцев во время коротких сеансов нерв стимулировали электрическим током от 0,25 до 1,5 миллиампера. Все это время за мужчиной шло постоянное наблюдение.

Как только стимуляция началась, мужчина стал чаще открывать глаза. Через месяц он начал следить глазами за людьми в комнате. Он мог по просьбе повернуть голову и пытался улыбнуться, когда его об этом просили. Сейчас по «шкале восстановления от комы» он находится в минимально сознательном состоянии. Это значит, что он обладает частичным сознанием.

Пациент не вернул способность говорить или ходить. Специалисты сомневаются, что это возможно, учитывая большой урон его мозгу. Однако команда продолжает отслеживать свой прогресс. Они планируют провести более широкие исследования прежде, чем новый метод найдет клиническое применение. «Мы не должны давать ложную надежду», — говорит Стивен Лорей из Университета Льежа. «Но мы также не должны давать ложное отчаяние».