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Brutto вспомнили дворовую юность в новом клипе на песню "Папяроска". Премьера TUT
Сегодня группа Brutto представила клип на песню «Папяроска», которая вошла в их третий альбом «Рокі». Текст песни написал известный украинский поэт Сергей Жадан. На белорусский стихи перевел поэт и переводчик Андрей Хаданович.
Режиссером видео стал Андрей Давыдовский. Это уже не первая совместная работа группы с режиссером. Ранее Давыдовский снял видео на песни «Гири», «Родны край» и «Olympia», а также lyric-видео на песню «Черный Обелиск».
— Мы с Brutto устроили перекур перед масштабным туром «Рокі». Вспомнили дворово-хулиганскую юность, романтику неформальных тусовок, первые шаги в рок-музыке, — рассказал о задумке лидер группы Сергей Михалок. — Сергей Жадан и Давыдовский знают о тусовках 90-х не понаслышке. Они олдовые и трушные участники этих незабываемых шабашей и панковских оргий.
— В общем, анархо-синдикат Brutto Nostra вчера, сегодня, завтра. Даем огня! — говорит Михалок. — Жаль только, что самое «горячее» пришлось вырезать по соображениям цензуры.
О совместной работе с Brutto рассказал режиссер клипа — Андрей Давыдовский.
— Очень комфортно работать с серьезными артистами не лишенными самоиронии, — комментирует процесс Андрей. — Ну и, несомненно, степень доверия друг к другу — важнейший фактор результата. У нас не сотрудничество, а скорее, творческий тандем. Наши совместные с Brutto работы уже можно делить на циклы. После многослойного и трагичного «Родного края» и в известной степени полит-социального «Черного обелиска» мы вернулись к самому началу нашего творческого знакомства, к эстетике «Гирь».
«Папяроска» неосознанно получилась приквелом к «Гирям».
— Конечно, не в буквальном смысле; тут скорее речь о визуальных приемах и настроении, — говорит режиссер. — Легкость, гротеск, пубертатная романтика, неуемная энергия. Иногда полезно не быть чересчур серьезным.
Съемки длились в течение двух дней в Киеве. Основной локацией стала заброшенная психбольница.
— «Brutto дают по-настоящему прикурить, — говорит Сергей Жадан, который, помимо «Папяроскi» написал текст к еще трем трекам из последнего альбома. — Наиболее щемящая и пронзительная песня из нового альбома. История о счастливом детстве, из которого вырастают все наши вредные привычки. Драйвово, как и должно быть в детстве.
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Сегодня группа Brutto представила клип на песню "Папяроска", которая вошла в их третий альбом "Рокі".
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