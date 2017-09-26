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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика в Свислочском районе
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения десятилетнего Максима Мархалюка в Свислочском районе. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель СК Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения десятилетнего Максима Мархалюка в Свислочском районе. Об этом...
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