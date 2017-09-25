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"Если бы не спутник, то на штраф бы попал." Брестчанин через суд доказал, что не превышал скорость

26.09.2017 10:51 — Разное | Tut.by  
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Весной на Вячеслава, водителя VW Multivan из Бреста, инспектор ГАИ областного центра составил протокол за превышение скорости на более чем 20 км/ч. «Я не превышал, это может подтвердить спутниковая система слежения за транспортом, установленная в авто», — заявил мужчина. Доводы Вячеслава в ГАИ посчитали неубедительными, и чтобы признать свою правоту, мужчина подал иск в суд.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Брестчанин собрал все бумаги и понес их в ГАИ. Ведь есть доказательство правоты автомобилиста — данные спутниковой системы слежения за машиной, которая показала, что скорость не превышалась. Но в ГАИ водителю сказали, что отменять свое решение они не будут, мол, больше доверяют своему прибору. А так как платить штраф житель Бреста не собирался, то принципиально решил опротестовать решение ГАИ через суд. Рассмотрев бумаги суд в Бресте постановил отправить дело в ГАИ на доработку.

ГАИ Бреста около двух месяцев «дорабатывала» материалы по делу Вячеслава: сотрудники осматривали его автомобиль, изучали прибор спутниковой системы, который был установлен в автомобиле, сверяли номера прибора с данными, указанными в официальном ответе компании «Белтрансспутник». Также ГАИ отправила свой запрос в компанию «Белтрансспутник».

После всех разбирательств Вячеслава снова пригласили в ГАИ, где сообщили, что нарушение с него сняли. Добавили, что в Беларуси существует презумпция невиновности, мол если ситуация спорная, то решение принимается в пользу обвиняемого.

— Из базы мое нарушение убрали, а запись в талоне аннулировали. Конечно я рад, что справедливость восторжествовала. Еще хотел подать иск в суд на взыскание с ГАИ судебных расходов — 0,5 базовых и материального возмещения морального вреда. Отмечу — не в деньгах дело, а в том, чтобы неповадно было гаишникам так делать. Но потом я передумал, — рассказал Вячеслав.

К сожалению, в ГАИ Вячеславу не пояснили, почему данные измерений прибора «Бинар» значительно отличались от данных системы спутникового слежения за транспортом. Уточнить информацию у инспектора, который делал измерение тоже не удалось — в ГАИ сообщили, что этот сотрудник у них больше не работает.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчанин не превышал скорость, это может подтвердить спутниковая система слежения за транспортом, установленная в авто.

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