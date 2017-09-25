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Лукашенко пообещал научить британского министра играть в хоккей
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом пообещал научить британского министра играть в хоккей, передает корреспондент БЕЛТА.
— Хотел бы начать с небольшого откровения. В школе я увлекался хоккеем, но нам приходилось играть на траве, а не на льду. Я, к сожалению, не смог бы играть в вашей команде, — сказал Алан Дункан.
— Нет, но мы научим, если у вас есть желание, — предложил президент.
— Я всегда готов учиться, несмотря на возраст, — ответил британский министр.
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Александр Лукашенко на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом пообещал научить британского министра...
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