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Лукашенко пообещал научить британского министра играть в хоккей

26.09.2017 10:43 — Разное | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом пообещал научить британского министра играть в хоккей, передает корреспондент БЕЛТА.

— Хотел бы начать с небольшого откровения. В школе я увлекался хоккеем, но нам приходилось играть на траве, а не на льду. Я, к сожалению, не смог бы играть в вашей команде, — сказал Алан Дункан.

— Нет, но мы научим, если у вас есть желание, — предложил президент.

— Я всегда готов учиться, несмотря на возраст, — ответил британский министр.

 
 
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Александр Лукашенко на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом пообещал научить британского министра...

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