Лукашенко пообещал научить британского министра играть в хоккей

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом пообещал научить британского министра играть в хоккей, передает корреспондент БЕЛТА.

— Хотел бы начать с небольшого откровения. В школе я увлекался хоккеем, но нам приходилось играть на траве, а не на льду. Я, к сожалению, не смог бы играть в вашей команде, — сказал Алан Дункан.

— Нет, но мы научим, если у вас есть желание, — предложил президент.

— Я всегда готов учиться, несмотря на возраст, — ответил британский министр.