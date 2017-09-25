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В Краснодарском крае разбился автобус с паломниками: 6 погибших, 18 пострадавших

26.09.2017 10:57 — Разное | Tut.by  
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Шесть человек погибли и еще 18 получили травмы в столкновении автобуса и грузовика в Краснодарском крае.


Авария произошла в ночь на 26 сентября на трассе М4 «Дон» под Горячим Ключом. Автобус перевозил паломников, следовавших из Абхазии в Нижний Новгород. По предварительной информации, 39-летний водитель уснул за рулем и врезался в попутный грузовик МАН.

В результате ДТП шесть человек погибли, еще 18 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. «На месте аварии погибли водитель и двое пассажиров автобуса. Еще двое пассажиров умерли при доставлении в больницу и в медучреждении», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации ТАСС, медики оценивают состояние десяти человек, доставленных в больницу, как тяжелое.

Сообщается, что детей среди пассажиров автобуса не было.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

 
 
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Авария произошла в ночь на 26 сентября на трассе М4 "Дон" под Горячим Ключом.

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