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В Краснодарском крае разбился автобус с паломниками: 6 погибших, 18 пострадавших
Шесть человек погибли и еще 18 получили травмы в столкновении автобуса и грузовика в Краснодарском крае.
Авария произошла в ночь на 26 сентября на трассе М4 «Дон» под Горячим Ключом. Автобус перевозил паломников, следовавших из Абхазии в Нижний Новгород. По предварительной информации, 39-летний водитель уснул за рулем и врезался в попутный грузовик МАН.
В результате ДТП шесть человек погибли, еще 18 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. «На месте аварии погибли водитель и двое пассажиров автобуса. Еще двое пассажиров умерли при доставлении в больницу и в медучреждении», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По информации
Сообщается, что детей среди пассажиров автобуса не было.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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Авария произошла в ночь на 26 сентября на трассе М4 "Дон" под Горячим Ключом.
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