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В Молодечненском районе водитель VW сбил ребенка, который внезапно выбежал на дорогу

26.09.2017 11:09 — Разное | Tut.by  
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В деревне Бертошки Молодечненского района ребенок попал под колеса Volkswagen. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.

Авария произошла 25 сентября, около 16.10. 50-летний водитель VW ехал по улице Славянской в направлении деревни Ермаки и около дома № 4 совершил наезд на внезапно выбежавшего из-за стоящего транспорта 6-летнего пешехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
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Авария произошла 25 сентября, около 16.10, в деревне Бертошки.

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