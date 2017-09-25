В Молодечненском районе водитель VW сбил ребенка, который внезапно выбежал на дорогу

В деревне Бертошки Молодечненского района ребенок попал под колеса Volkswagen. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.

Авария произошла 25 сентября, около 16.10. 50-летний водитель VW ехал по улице Славянской в направлении деревни Ермаки и около дома № 4 совершил наезд на внезапно выбежавшего из-за стоящего транспорта 6-летнего пешехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.