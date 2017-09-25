От Антарктиды откололась глыба размером с город

Ледник Пайн-Айленд в эту субботу «отбросил» глыбу льда площадью 266,7 квадратных километров. Ученые обратили внимание на то, что лед в последние годы стал откалываться быстрее, чем раньше. Это может иметь серьезные последствия для мирового океана, рассказывает издание Science Alert .



Так трещина на Пайн-Айленд выглядела в ноябре 2016 года. Изображение: NASA / Nathan Kurtz

Размеры глыбы, отколовшейся в субботу, сопоставимы с площадью целого города. Для сравнения, площадь Минска — 348,8 кв км, площадь Гомеля — 135,3 кв км. Скорее всего, прямоугольный кусок льда быстро потерял свою форму, растрескавшись на более мелкие элементы.

Эта глыба значительно меньше, чем айсберг, который отделился от шельфового ледника Ларсен С в июле, его площадь составляла 6000 квадратных километров. Однако с точки зрения повышения уровня мирового океана, изменения на леднике Пайн-Айленд гораздо более значимы.

В прошлом году ученые опубликовали исследование о том, что способ потери льда ледника Пайн-Айленд изменился. Трещины теперь появляются не у краев ледника, как обычно, а идут от его центра. Исследователи предположили, что причина в более теплых океанских водах, которые достигают основания ледника и ослабляют его.

Тогда же ученые предсказали, что глыбы льда будут чаще отделяться от ледника и станут меньшими по размеру. Специалисты считают, что теперешняя потеря льда с шельфа не повлияет на уровень мирового океана, однако дальнейшее разрушение Пайн-Айленд может иметь такой эффект.

Ежегодно этот ледник выбрасывает в океан 45 миллиардов тонн льда, что эквивалентно 1 миллиметру подъема уровня моря каждые восемь лет. В теории льда Пайн-Айленд может хватить на 52 см потенциального глобального повышения уровня моря.

Пока исследователи не прогнозируют, как будет развиваться Пайн-Айленд дальше, но наблюдают за ним. В марте 2017 года в центре шельфового ледника заметили несколько тонких трещин рядом с линией теперешнего скола. Это значит, что скоро в воде окажется новая глыба.

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