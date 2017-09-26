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МЧС Беларуси сообщило о надвигающихся ночных заморозках
26.09.2017 11:33 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен — Sputnik. Ночные заморозки ожидаются в Беларуси начиная уже с будущей среды, сообщило во вторник Министерство чрезвычайных ситуаций республики в своем аккаунте в Twitter.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации ведомства, в ночь на среду в отдельных районах по востоку страны ожидается от нуля до минус двух градусов.
"В ночь на 27 сентября (среда) по востоку страны в отдельных районах на почве ожидаются слабые заморозки", — говорится в опубликованном МЧС сообщении.
Также министерство отметило, что в ночные часы четверга и пятницы (28 и 29 сентября) также прогнозируются заморозки на почве, но уже до минус трех градусов.
Такую же информацию опубликовал и Гидрометцентр республики. Синоптики отметили, что в четверг и пятницу ночью ожидаются небольшие заморозки и в Минске — до двух градусов мороза.
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Небольшой мороз ожидается как в ночь на среду, так и в четверг и пятницу, заморозки прогнозируются и в белорусской столице.
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