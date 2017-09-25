Змитер Войтюшкевич отпразднует 25 лет на сцене

2 ноября в КЗ «Минск» состоится большой сольный концерт Змитра Войтюшкевича «25 лет на сцене». В нем примет участие группы WZ-Orkiestra, а также специальные приглашенные гости, имена которых будут объявлены позднее.





Змитер Войтюшкевич — певец и музыкант, композитор и продюсер, обладатель многочисленных наград и почетных званий. Свою карьеру он начинал в легендарной фолк-группе «Палац» (1992−1998), затем с Вероникой Кругловой стал одним из главных символов Kriwi (1997−2001).

В начале 2000-х Войтюшкевич начал успешную сольную карьеру, в рамках которой от фолк-обработок он прошел путь к современной национальной песне — не фолковой в традиционном смысле слова, но безошибочно белорусской по своему музыкальному и лирическому происхождению. Об этом красноречиво говорят всем известные песни «Раскажы мне пра дождж», «Месяц — жоўтая лодка», «Я ішоў да цябе», «Дачакайся, матуля» і шмат іншых.

Сейчас на счету Змитера уже больше 10 альбомов и концертных программ на стихи известных белорусских поэтов: Рыгора Барадулина, Алеся Камоцкого, Владимира Некляева, Владимира Короткевича, Адама Русака и других. Многие даже шутят, что для пропаганды белорусской поэзии Войтюшкевич сделал больше, чем министерство культуры.

— Планируем большой концерт с праздничным настроением и хорошими песнями. Это будет путешествие через разные времена, группы и программы. Прозвучат песни, которые знают все. Даже те, которые я уже давно не исполнял, — комментирует Змитер Войтюшкевич.

2 ноября — КЗ «Минск» — 19:00 Билеты: от 20 до 28 рублей Купить билет

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