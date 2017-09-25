Закатают в асфальт: где на Минщине еще будут ремонтировать дороги в 2017-м

Дорожники столичного региона закрывают сезон планового восстановления асфальтного покрытия. Фактически октябрь для них — финишная прямая в календарном году. Где на Минщине еще будут ремонтировать дороги до наступления зимы, узнала корреспондент МЛЫН.BY .





У РУП «Минскавтодор-Центр», обслуживающего дороги республиканского значения и магистрали на территории столичного региона, задачи масштабные. Кроме сотен километров уже выполненного текущего ремонта транспортных артерий, есть стратегические крупные объекты, на которых кипит работа.

— В числе основных — реконструкция М6 Минск — Гродно. Мы выступаем заказчиком на территории Гродненской области, но ведутся работы и в пределах Минской, — рассказал начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП «Минскавтодор-Центр» Дмитрий Демидович. — До деревни Першаи (поворот на Вильнюс) эта дорога первой категории. То есть, для движения есть по две полосы в каждом направлении. А от Першаев до границы с Гродненской областью была третья категория: по одной полосе в каждом направлении без разделительной. На этом участке и ведется реконструкция. Степень готовности высокая, окончание работ запланировано на 2018 год, но фактически уже в нынешнем здесь пойдет движение по дороге первой категории, для чего прилагаем максимум усилий. Следующий такой объект — дорога Р23. В прошлом году сделали ее до Слуцка. В нынешнем планируется ввод участка от 102-го до 108-го километра. Здесь также идет реконструкция под первую категорию. Еще один крупный проект, который реализуем, — дорога Р58 на Мядель. До строительства МКАД-2 эта трасса была первой категории только до Дубовлян и в обход этого населенного пункта. Сейчас продлеваем до второй кольцевой и деревни Вишневка. Это примерно 20-й километр. От 20-го и почти до 41-го выполнили текущий ремонт полотна. Поменяли полностью покрытие, сделали пересечение с кольцевой на Радошковичи. Там перекресток был немного в яме — приподняли его.

Отдельная тема у республиканских дорожников — восстановление транспортных артерий в Смолевичском районе после вывозки леса, поврежденного ураганом в прошлом году. Речь идет о дорогах Р59 и Р69.





— По постановлению Совмина выделили средства. 11,7 миллиарда рублей «старыми», — пояснил Дмитрий Демидович. — Уже выполнили все работы. Самый разбитый отрезок был между Пекалином и Драчково — около 3 километров. Там переложили асфальт. А от Пекалина до М1, фактически до Смолевичей, все отремонтировали. В основном проводили двойную поверхностную обработку.





И по 59-й дороге точно так же. Сделали переезд через М1. Денег, конечно, выделили меньше, чем нужно было: требовалось 42 миллиарда неденоминированных рублей. Поэтому работы велись в рамках предоставленного финансирования. В общем, навели там порядок и разметку сделали. Еще по просьбе райисполкома проложим пешеходные дорожки.

Конечно, ремонтируются далеко не все дороги, которые в этом нуждаются. Причина банальная — ограниченность финансовых средств. Но дорожники все же изыскивают возможности, применяют определенные технологии, чтобы привести в приличное состояние как можно больше километров асфальтного покрытия.

— В 2015 году нам требовалось отремонтировать 720 километров дорог, которые не соответствовали стандартам по тем или иным параметрам. Это либо ровность, либо сцепление, либо прочностные характеристики, — рассказал Дмитрий Демидович. — В силу ограниченности средств отремонтировали только 120 километров. Но есть положительный момент: выделили нам 12% необходимых средств, а отремонтировали мы 15% дорог. В 2016 году надо было восстановить 663 километра, а сделали 213 — треть. Финансирование поступило в пределах лишь 10%. Если в этом году надо было отремонтировать 440 километров, то в план включили только 198 километров и перевыполнили его на 500 метров. Экономим за счет технологии — проводим поверхностную обработку. Заливается эмульсия из битума с водой, затем засыпается щебнем. То есть, мы и старое покрытие насыщаем вяжущим веществом: битум — по сути клей. Конечно, когда технология упрощается, снижается срок службы восстановленного полотна, но ремонт все равно надо делать. В зависимости от интенсивности движения хватает его на 2−5 лет, что тоже немало. При этом по сравнению с укладкой асфальтобетона километр поверхностной обработки одним слоем в 6−7 раз обходится дешевле.

Специалистам КУП «Минскоблдорстрой» в этом году осталось привести в порядок немногим более 20 километров дорог местного (областного) значения.





— Самый длинный участок, который нас ждет в октябре, — на трассе Н8176 Луковец -Хотенчицы — Бережок в Вилейском районе, — рассказал заместитель генерального директора КУП «Минскоблдорстрой» Александр Белянкин. — Здесь восстановим полотно от 0,025 до 8,49 километра. В Дзержинском районе проведем работы на 2,2 — 4,8 километрах дороги Н8393 Путчино — Якуты — Тюхаи.





Также текущий ремонт планируется на участке дороги Н8641 Шарнево — Прошика — Холопеничи на Крупщине. Там предстоит восстановить около 1,5 километра — от середины 20-го и почти до 22-го. В этом же районе проведем работы на небольшом участке почти в самом начале дороги Н8666 Староселье — Радица.

В октябре планируют завершить ремонт и на 4-м — 6-м километрах трассы Н8786 Беларучи — Мочаны, начали его в сентябре. В пристоличье дорожникам предстоит привести в надлежащее состояние покрытие на Н9068 Колодищи — Сухорукие на участке от 0,33 до 2,547 километра. Речь идет про улицу Минскую в самих Колодищах.

В Пуховичском районе восстановят полотно на участках 0,27−1,55 км и 2,67−2,771 км дороги Н9376 Дукора — Харовичи. В Слуцком — на 0,038−4,088 км трассы Н9514 Белая Лужа — Кривая Гряда, а также на 0,74−1,34 км дороги Н9462 Лядно — Танежицы. В Смолевичском районе отремонтируют 1,1−6,6 км на Н23168 Заречье — Дехань.

— В первую очередь в план текущего ремонта включаются дороги, на состояние которых поступают нарекания от жителей области, — отметил Александр Белянкин. — На такие участки и направляем основные силы и средства. Конечно, и сами мониторим состояние дорог, определяем места, которые наиболее нуждаются в ремонте.





Лимит средств, выделенных на осенний текущий ремонт местных дорог в Минской области, немногим превышает 14,6 миллиона рублей. Бóльшая часть работ уже выполнена, приведены в порядок десятки километров асфальтобетонного покрытия как в районах, где еще предстоит вести работы, так и в Копыльском, где в аварийном состоянии находился подъезд к деревне Ужа от трассы Н8538 Русаки — Грозово — Ванелевичи — Копыль. Кроме того, в осенних планах — заасфальтировать 78 остановочных площадок, многие из которых вообще без твердого покрытия.