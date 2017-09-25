Корейская федерация банков выкупит билеты на Олимпиаду-2018, потому что их плохо покупают

Федерация банков Южной Кореи приобретет билеты на Олимпийские игры в Пхенчхане на 883 тысячи долларов.



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«Покупка билетов — это один из способов поддержки Олимпийских игр, учитывая низкие темпы продажи. Мы решили купить билеты на один миллиард вон (около 883 тысяч долларов)», — заявил председатель Корейской федерации банков Сон Кюн-Э.

В организации также сообщили о том, что будет выделено 20 миллиардов вон (17,6 млн долларов) на проведение Игр.

На данный момент продано менее 30 процентов билетов на олимпийские соревнования — 315 тысяч из запланированных 1,07 млн.

Причем около 60 процентов от проданных билетов были приобретены иностранными гражданами. Из 750 тысяч билетов, выделенных для граждан Южной Кореи, сейчас продано лишь 124 тысячи.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. Будут разыграны 102 комплекта наград в 13 видах спорта.