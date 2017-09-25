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Впервые женщина стала офицером морской пехоты США
Тяжелый курс отбора в морскую пехоту США на офицерскую должность впервые прошла женщина,
Согласно военного табеля о рангах, женщина получила специальность пехотного офицер 0302. Такие офицеры занимают центральное место в своем подразделении. Они не только отвечают за подготовку бойцов, но и оценивают полученные разведданные, разрабатывают планы атаки и обороны, отвечают за вооружение и снаряжение своего подразделения.
КМП поделился отрывком
Курс для офицеров морской пехоты — один из самых сложных, пишет Business Insider, он длится 13 недель, последний раз из 131 кандидата пройти его удалось только 88.
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КМП опубликовал небольшое видео, где показывается как женщина-офицер проходить тяжелую подготовку.
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