Впервые женщина стала офицером морской пехоты США

Тяжелый курс отбора в морскую пехоту США на офицерскую должность впервые прошла женщина, пишет Business Insider. После всех необходимых согласований ее направили служить в 1-ю дивизию корпуса морской пехоты (КМП) в Кэмп Пендлтон, штат Калифорния.



Скриншот YouTube.

Согласно военного табеля о рангах, женщина получила специальность пехотного офицер 0302. Такие офицеры занимают центральное место в своем подразделении. Они не только отвечают за подготовку бойцов, но и оценивают полученные разведданные, разрабатывают планы атаки и обороны, отвечают за вооружение и снаряжение своего подразделения.

КМП поделился отрывком видео , где показывается, как женщина-офицер (по ее просьбе имя не озвучивается) проходит нелегкую подготовку:

Курс для офицеров морской пехоты — один из самых сложных, пишет Business Insider, он длится 13 недель, последний раз из 131 кандидата пройти его удалось только 88.