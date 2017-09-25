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Илон Маск показал, как люди полетят на Марс
Предприниматель Илон Маск представил симуляцию миссии SpaceX на Марс с участием людей. Несколько смоделированных отрывков от
В серии коротких видео можно видеть этапы путешествия к Красной планете. Сперва ракета и корабль взлетают и покидают Землю. Ракета-носитель потом возвращается на космодром, а корабль проходит дозаправку на орбите. В полете до Марса корабль подзаряжается от солнечных батарей.
В последнем отрывке видно, как корабль садится на Марс и люди выходят на поверхность планеты. Спустя некоторое время Красная планета покрывается водоемами в результате терраформирования.
Напомним, SpaceX планирует в 2018 году
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В серии коротких видео можно видеть этапы путешествия.
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