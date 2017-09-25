Илон Маск показал, как люди полетят на Марс

Предприниматель Илон Маск представил симуляцию миссии SpaceX на Марс с участием людей. Несколько смоделированных отрывков от опубликовал в своем Instagram.



Изображение: elonmusk / instagram.com

В серии коротких видео можно видеть этапы путешествия к Красной планете. Сперва ракета и корабль взлетают и покидают Землю. Ракета-носитель потом возвращается на космодром, а корабль проходит дозаправку на орбите. В полете до Марса корабль подзаряжается от солнечных батарей.

В последнем отрывке видно, как корабль садится на Марс и люди выходят на поверхность планеты. Спустя некоторое время Красная планета покрывается водоемами в результате терраформирования.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 25 2017 в 2:41 PDT

Напомним, SpaceX планирует в 2018 году отправить на Марс грузовой космический корабль, а после — перейти к колонизации Красной планеты. На презентации в ноябре этого года глава компании Илон Маск пообещал отправить на соседку Земли миллион человек. Сейчас стоимость путешествия к Марсу составляет около 10 миллиардов долларов США, Маск обещает снизить эту цифру до 200 тысяч долларов США.