|
В Беларуси заметно сократилось число иностранных работников. Топ-8 стран по трудовым иммигрантам
Иностранцы стали заметно реже трудоустраиваться в Беларуси. По данным
В прошлом году значительно поубавилось число прибывших работников из СНГ — почти до 7,7 тысячи. Это в 2,2 раза меньше, чем за 2015 год. Причем реже приезжать трудиться в Беларусь стали жители всех стран, которые входят в содружество. К примеру, из Туркменистана — в 3,8 раза меньше, чем в 2015 году, из Узбекистана — в 2,8 раза.
Украинцев, которые ранее
Число россиян, которые трудоустроились в Беларуси, в прошлом году снизилось до 2 140 человек (-69 работников за год), казахов — до 385 человек (-268), армян — до 372 (-26), жителей Кыргызстана — до 50 человек (-51). Напомним, жители этих стран могут работать в Беларуси без разрешительных документов.
Из стран вне СНГ в прошлом году также реже стали приезжать трудовые иммигранты. Прибавилось только выходцев из Китая — до 7 549 человек (+324 работника по сравнению с 2015 годом).
Большинство трудовых иммигрантов в Беларуси составляют мужчины — 84,8% от общего числа приехавших трудоустраиваться в нашу страну. Годом ранее этот показатель составлял 83,6%, то есть женщины стали реже искать работу в Беларуси.
Больше всего к нам приезжает иностранцев по рабочим специальностям — 55,6% от общего числа. К примеру, вьетнамцы чаще всего устраиваются в Беларуси на предприятия в сфере обслуживания и торговле, таджики, узбеки и украинцы идут рабочими, а поляки — квалифицированными специалистами.
В статистике учитываются иностранцы, которые не имеют разрешения на постоянное проживание в нашей стране и прибыли в Беларусь для работы по трудовому договору. Данные собираются на основе выданных иностранцам специальных разрешений на осуществление трудовой деятельности.
Отметим, что в этом году тенденция на сокращение трудовых иммигрантов в Беларуси сохраняется. Так, в январе-июне число тех, кто приехал на работу в нашу страну, было на 2,5 тысячи
Напомним, в прошлом году для иностранных компаний, которые работают в Беларуси,
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число иностранцев, которые едут работать в Беларусь, сокращается уже второй год подряд.
|
Архив (Разное)
Комментарии