Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят лишился места боевого пилота в команде Toro Rosso на два ближайших Гран-при, которые пройдут в Малайзии и Японии. Его заменит участник программы поддержки молодых пилотов Red Bull Пьер Гасли. Об этом сообщает Motorsport .





До конца текущего сезона «Формулы-1» осталось шесть этапов. Будет ли Квят выступать в гонках в США, Мексике, Бразилии и Абу-Даби, пока неизвестно. Также неясно, сохранит ли Даниил место в программе Red Bull.

В нынешнем сезоне Гасли выступает в японской формульной серии Super Formula, в которой принимают участие бывшие пилоты «Формулы-1» Кадзуки Накадзима, Камуи Кобаяси и Нараин Картикеян. Помимо них, в Super Formula выступает трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Андре Лоттерер.

За один этап до конца чемпионата Гасли занимает в личном зачете первенства второе место, всего на 0,5 очка отставая от лидера. Француз одержал в чемпионате две победы.

После 14 этапов текущего сезона «Формулы-1» Даниил Квят занимает в личном зачете 19-е место с четырьмя очками. Ниже него в протоколе располагаются только Маркус Эрикссон (0 очков), а также проведший два Гран-при Антонио Джовинацци и Дженсон Баттон с Полом ди Рестой, каждый из которых выступал лишь в одной гонке.

Лучший результат Даниила — девятое место, на котором он финишировал в Австралии и Испании. Напарник Квята по Toro Rosso — Карлос Сайнц, который в 2018 году будет выступать за заводскую команду Renault — располагается в личном зачете на девятой строчке. В активе испанца 48 зачетных баллов.