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Бригада арбитров из Польши обслужит матч БАТЭ - "Арсенал"

26.09.2017 12:22 — Разное | Tut.by  
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Матч БАТЭ и английского «Арсенала» в Лиге Европы обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Даниэлем Стефанским, сообщает сайт борисовского клуба.


Фото: www.pzpn.pl

Его ассистентами станут Марцин Бонек и Давид Голис. Дополнительные помощники — Бартош Франковски и Збигнев Добрынин. Резервный судья — Кшиштоф Мырмус.
Делегат УЕФА — Тормод Ларсен (Норвегия).

Напомним, матч БАТЭ — «Арсенал» состоится 28 сентябра в 20.00 на «Борисов-Арене».

В элитном дивизионе польского чемпионата Стефански дебютировал 14 августа 2009 года, а беджа рефери ФИФА дождался в 2013 году.

До Лиги чемпионов уроженец Быдгоща дослужился летом 2015-го. В том сражении 21 июля белградский «Партизан» праздновал выездную победу над грузинской «Дилой» (2:0) в рамках 2-го «квалифая».

20 октября 2016-го Стефански первый и последний на данный момент раз обслужил встречу группового раунда Лиги Европы — бельгийский «Стандарт» дома разошелся миром с греческим «Панатинаикосом» (2:2).

А в августе нынешнего года Даниэль рассудил турецкий «Фенербахче» и македонский «Вардар» в раунде плей-офф этого же турнира (1:2).

Отметим, что Стефански, которому в июле исполнилось 40 лет, в главном клубном соревновании Старого Света пока не поднялся выше 3-й квалификационной стадии.

Помимо того, в его активе есть матчи отборочных кампаний чемпионатов мира-2014 и -2018.

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Матч БАТЭ - "Арсенал" состоится 28 сентябра в 20.00 на "Борисов-Арене".

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