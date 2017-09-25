Облигация 17 века, по которой до сих пор получают проценты

Блогер Том Скотт поговорил с профессором корпоративных финансов Йельского университета (штат Коннектикут, США) Гертом Рувенхорстом (Geert Rouwenhorst) о 369-летней облигации, хранящейся в архиве образовательного учреждения.

Ценная бумага была выпущена 15 мая 1648 года голландским кооперативом De Stichtse Rijnlanden, состоящим из землевладельцев и зажиточных граждан, которые управляли дамбами и каналами региона Нижний Рейн. Документ выпускали с целью провести финансирование строительства причала на реке Лек.

Облигация представляет из себя кусок козьей кожи. Срок погашения бумаги не обговаривался, а в тексте было указано, что по ней бессрочно можно получать 5% процентов годовых (правда, процентная ставка была снижена сначала до 3,5%, а затем до 2,5%).



Фото: Yale News

Йельский университет приобрел документ в 2003 году за 24 тысячи евро. Некоторое время его сотрудники не рассматривали древнюю облигацию как средство получения прибыли. А в 2015 году Рувенхорст отправился в штаб-квартиру Управления водных ресурсов в голландском городе Утрехт и первый раз за 26 лет получил проценты по ценной бумаге (около 136,2 евро).



Фото: Yale News

Йельская облигация — это чрезвычайно редкий пример ценных бумаг, выпущенных без срока погашения и все еще выплачивающих проценты. Удивительно, что подобное еще существует, — отметил Герт Рувенхорст, профессор Йельского университета.