От проститутки до сутенера. Только посмотрите, какие образы примерил Дорн в этом году

В сентябре американский Vogue опубликовал статью про Ивана Дорна, где отмечал, что певец «бросил вызов гендерным нормам в Украине». AFISHA.TUT.BY изучает, какие образы на сцене и в клипах примерял Иван Дорн в этом году. А также напоминает, что увидеть его на сцене в Минске можно уже 13 октября.

Самым насыщенным на образы стал, конечно, клип Collaba. Здесь Дорн предстает поочередно то панком с синим ирокезом, то жрицей любви в фиолетовом парике и колготках в сеточку, то сутенером с мехом на плечах.













Вообще интерес к переодеваниям в женщину у Дорна, по его признаниям в том же интервью журналу Vogue, еще с детства. Тогда в России был популярен певец Шура, а на Украине — Верка Сердючка, и Дорн примерял на себя соответствующие женские образы.

Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan) Июл 24 2017 в 10:04 PDT

В клипе Beverly Дорн предстал в менее радикальном стильном образе total pink, который пришелся по вкусу модным журналам.



Впрочем, рекордом по количеству образов был промо-ролик предыдущего альбома Дорна Randorn, где музыкант предстал в костюме Фредди Меркьюри, Фаррелла Уильямса и Ленни Кравица.



Иван Дорн в образе Фредди Меркьюри



Иван Дорн в образе Фаррелла Уильямса



Иван Дорн в образе Ленни Кравица

Напомним, концерт Дорна состоится в Минске 13 октября в Prime Hall.

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