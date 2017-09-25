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От проститутки до сутенера. Только посмотрите, какие образы примерил Дорн в этом году
В сентябре американский Vogue опубликовал
Самым насыщенным на образы стал, конечно, клип Collaba. Здесь Дорн предстает поочередно то панком с синим ирокезом, то жрицей любви в фиолетовом парике и колготках в сеточку, то сутенером с мехом на плечах.
Вообще интерес к переодеваниям в женщину у Дорна, по его признаниям в том же интервью журналу Vogue, еще с детства. Тогда в России был популярен певец Шура, а на Украине — Верка Сердючка, и Дорн
В клипе Beverly Дорн
Напомним, концерт Дорна состоится в Минске 13 октября в Prime Hall.
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AFISHA.TUT.BY изучает, какие образы на сцене и в клипах примерял Иван Дорн в этом году.
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