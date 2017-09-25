Минспорта рекомендует на четверть сократить высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу

Министерство спорта и туризма ответило на петицию с призывом прекратить финансирование профессиональных футбольных клубов из средств государственного бюджета, запущенную 4 сентября на сайте petitions.by . Обращение в Минспорта собрало более 5000 подписей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Авторы петиции предлагали внести изменения в президентский Указ № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта». Одним из требований было «запретить предоставление налоговых льгот профессиональным футбольным клубам, запретить предоставление им субсидий за счет местных бюджетов, безвозмездной помощи в виде денежных средств, услуг, имущества и имущественных прав от государственных организаций, а также запретить все иные виды безвозмездной поддержки от государственных организаций (без ограничений для указанных видов поддержки от частных организаций)».

Министерство спорта и туризма рассмотрело обращение и составило ответ , который размещен на сайте petitions.by , а также отправлен в Белорусскую федерацию футбола. В нем содержится радикальная рекомендация на четверть сократить число участников высшей лиги чемпионата страны. Причем сделать это предлагается уже с нового сезона.

В ответе Минспорта отмечается, что в 2016 году в соответствии с требованиями и условиями Указа № 191 поддержку получали 25 футбольных клубов, выступающих в высшей и первой лигах чемпионата Беларуси по футболу.

По итогам 2016 года удельный вес финансирования футбольных клубов за счет средств местных бюджетов в общем объеме их доходов составляет 6,5 процента (в 2010 году — 21,8 процента).

Основными источниками финансирования являются: поддержка международных спортивных организаций, полученная за участие в еврокубковых турнирах, — 36 процентов (в 2010 году — 13,8 процента) и собственные доходы — 31,4 процента (в 2010 году — 32,1 процента)…

Причем в связи с нерезультативным выступлением сборных команд Беларуси по футболу на международных соревнованиях объем их финансирования на 2017 год снижен на 16,7 процента.

По этим же причинам, согласно последним корректировкам Указа № 191, с 2017 года зарплата футболистам из клубов первой и второй лиг за счет средств поддержки не выплачивается.

Но самым революционным предложением Минспорта является это: «Учитывая снижение зрительского интереса к белорусскому футболу и в целях рационального использования финансовых средств, в том числе привлекаемых футбольными клубами с использованием механизмов поддержки, полагаем целесообразным с 2018 года формировать высшую лигу чемпионата страны в составе не более 12 команд».

Сейчас высшая лига состоит из 16 команд.

Полный ответ Минспорта на петицию можно посмотреть здесь .