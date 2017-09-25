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Ствол винтовки американца разорвало пополам во время стрельбы
27 швов наложили на руку американца Джареда Янга, решившего поупражняться в снайперской стрельбе в округе Санпит, штате Юта. Ствол винтовки разорвало пополам во время выстрела.
Видео произошедшего успел снять на видео товарищ стрелка Кортни Крейн. Позже оно было
От выстрела ствол винтовки разошелся на две части вплоть до дульного тормоза-компенсатора.
«Я даже подумал, что мне сейчас придется собирать пальцы Джареда» — рассказал Крейн. Впрочем, все обошлось, пальцы остались на месте и врачи прогнозируют, что рука Янга будет полноценно функционировать.
Скорее всего, огонь велся из винтовки Remington 700. Эта винтовка широко распространена в США как снайперская, спортивная и охотничья и выпускается в широком диапазоне калибров.
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Врачи наложили 27 швов на руку американца.
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