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Ствол винтовки американца разорвало пополам во время стрельбы

26.09.2017 13:08 — Разное | Tut.by  
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27 швов наложили на руку американца Джареда Янга, решившего поупражняться в снайперской стрельбе в округе Санпит, штате Юта. Ствол винтовки разорвало пополам во время выстрела.

Видео произошедшего успел снять на видео товарищ стрелка Кортни Крейн. Позже оно было опубликовано на его страничке в Facebook.


Открыть/скачать видео (2.31 МБ)

От выстрела ствол винтовки разошелся на две части вплоть до дульного тормоза-компенсатора.

«Я даже подумал, что мне сейчас придется собирать пальцы Джареда» — рассказал Крейн. Впрочем, все обошлось, пальцы остались на месте и врачи прогнозируют, что рука Янга будет полноценно функционировать.


Фото: instagram.com/craniak17

Скорее всего, огонь велся из винтовки Remington 700. Эта винтовка широко распространена в США как снайперская, спортивная и охотничья и выпускается в широком диапазоне калибров.

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