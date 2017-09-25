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В Дубровенском районе Opel насмерть сбил пешехода

26.09.2017 13:32 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 25 сентября, в 19.50 вблизи деревни Редьки Дубровенского района.


Фото: ГАИ Витебска

Как сообщили в пресс-службе МВД, водитель Opel, житель Минска, совершил наезд на находившегося на дороге 35-летнего местного жителя.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Смертельный наезд произошел 25 сентября, в 19.50 вблизи деревни Редьки.

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