В Дубровенском районе Opel насмерть сбил пешехода

Смертельный наезд произошел 25 сентября, в 19.50 вблизи деревни Редьки Дубровенского района.



Фото: ГАИ Витебска

Как сообщили в пресс-службе МВД, водитель Opel, житель Минска, совершил наезд на находившегося на дороге 35-летнего местного жителя.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).