ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Много бульбы и музыки. "Дранік-fest" пройдет в Могилеве 30 сентября

26.09.2017 13:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Третий год подряд праздник самого популярного блюда белорусской кухни DranikFest проведет в Могилеве Центр городских инициатив. 30 сентября на территории этнографического хутора Зеленая роща будут соревноваться в приготовлении самых вкусных драников. Также в программе — конкурсы, игры, выступления белорусских коллективов. Хедлайнером концерта станут Андрусь Такинданг и группа «Рэха».


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

DranikFest начнется в 12.00 и завершится в 18.00. Территория праздника будет условно разделена на несколько зон — конкурсную (там, где команды будут жарить драники и угощать ими гостей), игровую, музыкальную и др. На фестивале организуют детскую площадку, фотозону, зону отдыха в гамаках.

На территории этнохутора будет работать также зона общепита, где можно будет купить еду и напитки. Атмосферу праздника DranikFest традиционно поддержат могилевские ремесленники.

Вход на праздник бесплатный. По традиции территория DranikFest — зона, свободная от алкоголя и табака.

Въезд на территорию Зеленой рощи для личных автомобилей будет запрещен. Добраться к месту проведения DranikFest можно общественным транспортом, на велосипедах. Ближайшая остановка общественного транспорта — «Зеленая роща». Можно добраться автобусами №№ 4, 47, 28, 12, 30 или маршрутными такси №№ 43, 37, 10, 12, 8, 34, 23. От остановки нужно пройти около 300 метров в сторону Печерского водохранилища.

Новости и фото с праздника будут публиковаться в соцсетях по хештегу #dranikfest2017.


Фото: Центр городских инициатив
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль самого белорусского блюда пройдет в Могилеве в третий раз.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Роскомнадзор предупредил Facebook о блокировке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика