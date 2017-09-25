Третий год подряд праздник самого популярного блюда белорусской кухни DranikFest проведет в Могилеве Центр городских инициатив. 30 сентября на территории этнографического хутора Зеленая роща будут соревноваться в приготовлении самых вкусных драников. Также в программе — конкурсы, игры, выступления белорусских коллективов. Хедлайнером концерта станут Андрусь Такинданг и группа «Рэха».



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

DranikFest начнется в 12.00 и завершится в 18.00. Территория праздника будет условно разделена на несколько зон — конкурсную (там, где команды будут жарить драники и угощать ими гостей), игровую, музыкальную и др. На фестивале организуют детскую площадку, фотозону, зону отдыха в гамаках.

На территории этнохутора будет работать также зона общепита, где можно будет купить еду и напитки. Атмосферу праздника DranikFest традиционно поддержат могилевские ремесленники.

Вход на праздник бесплатный. По традиции территория DranikFest — зона, свободная от алкоголя и табака.

Въезд на территорию Зеленой рощи для личных автомобилей будет запрещен. Добраться к месту проведения DranikFest можно общественным транспортом, на велосипедах. Ближайшая остановка общественного транспорта — «Зеленая роща». Можно добраться автобусами №№ 4, 47, 28, 12, 30 или маршрутными такси №№ 43, 37, 10, 12, 8, 34, 23. От остановки нужно пройти около 300 метров в сторону Печерского водохранилища.

Новости и фото с праздника будут публиковаться в соцсетях по хештегу #dranikfest2017.



Фото: Центр городских инициатив