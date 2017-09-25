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Зарплаты растут, но не у всех. В каких сферах в августе упали средние заработки

26.09.2017 14:03 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов растет пятый месяц подряд. В августе средние заработки увеличились по стране увеличились почти на 17 рублей. Однако в прошлом месяце получки выросли не во всех сферах.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В августе «усохли» средние получки как у зарплатных лидеров, так и у аутсайдеров. Так, специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, в прошлом месяце зарабатывали на 103 рубля меньше, чем в июле. В среднем они получали в августе 3 393,2 рубля.

Получки уже привычных зарплатных аутсайдеров — работников культуры — в августе упали до 448,1 рубля. Это на 6,6 рубля меньше, чем в июле.

Зарплаты специалистов, которые занимаются вспомогательной деятельностью воздушного транспорта, в прошлом месяце сократилась на 157 рублей, а те, кто занят вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, стали получать почти на 202 рубля меньше, чем в июле.

В прошлом месяце также упали зарплаты в образовании, здравоохранении, рыболовстве и рыбоводстве. Меньше стали получать курьеры и почтальоны.

В каких сферах в августе упали средние зарплаты
Сфера деятельности зарплата в августе, рублей зарплата в июле, рублей

рыболовство и рыбоводство

 500,1

528,5

металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

 937,2

942,4

производство прочих транспортных средств и оборудования

1 042,7

1 055,4

производство летательных аппаратов, оборудования для них

 994,5

1 014,3

розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами

 719,6

723,7

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность

 913,2

939,9

деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

 935,4

974

деятельность грузового воздушного транспорта

 1 828,7

1 844,8

вспомогательная деятельность воздушного транспорта

 1 249,9

1 407,1

почтовая и курьерская деятельность

 695,5

703,8

услуги по временному проживанию и питанию

 629,7

633,5

услуги по общественному питанию

 620

628,8

информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания

 3 393,2

3 496,3

финансовая и страховая деятельность

 1 335,3

1 435,4

финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения

 1 387,5

1 489,2

страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования

 1 008,1

1 091,3

вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования

 1 841,9

2 043,6

инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области

 1 416,8

1 424

научные исследования и разработки

 1 091,4

1 123

другая профессиональная, научная и техническая деятельность

 759,2

781,5

образование

 528,8

541,3

здравоохранение

 635

655,9

деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг

 448,8

449,9

творческая деятельность и развлечения

 491,9

511,7

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры

 448,1

454,7

Напомним, в апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

В августе президент заявил, что средняя зарплата по стране может вырасти к 2019 году до 1500 рублей.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

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В некоторых сферах деятельности средние заработки в августе упали до 200 рублей.

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