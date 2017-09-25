Зарплаты растут, но не у всех. В каких сферах в августе упали средние заработки

Средняя зарплата белорусов растет пятый месяц подряд. В августе средние заработки увеличились по стране увеличились почти на 17 рублей. Однако в прошлом месяце получки выросли не во всех сферах.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В августе «усохли» средние получки как у зарплатных лидеров, так и у аутсайдеров. Так, специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, в прошлом месяце зарабатывали на 103 рубля меньше, чем в июле. В среднем они получали в августе 3 393,2 рубля.

Получки уже привычных зарплатных аутсайдеров — работников культуры — в августе упали до 448,1 рубля. Это на 6,6 рубля меньше, чем в июле.

Зарплаты специалистов, которые занимаются вспомогательной деятельностью воздушного транспорта, в прошлом месяце сократилась на 157 рублей, а те, кто занят вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, стали получать почти на 202 рубля меньше, чем в июле.

В прошлом месяце также упали зарплаты в образовании, здравоохранении, рыболовстве и рыбоводстве. Меньше стали получать курьеры и почтальоны.

В каких сферах в августе упали средние зарплаты Сфера деятельности зарплата в августе, рублей зарплата в июле, рублей рыболовство и рыбоводство 500,1 528,5 металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 937,2 942,4 производство прочих транспортных средств и оборудования 1 042,7 1 055,4 производство летательных аппаратов, оборудования для них 994,5 1 014,3 розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами 719,6 723,7 транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 913,2 939,9 деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 935,4 974 деятельность грузового воздушного транспорта 1 828,7 1 844,8 вспомогательная деятельность воздушного транспорта 1 249,9 1 407,1 почтовая и курьерская деятельность 695,5 703,8 услуги по временному проживанию и питанию 629,7 633,5 услуги по общественному питанию 620 628,8 информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания 3 393,2 3 496,3 финансовая и страховая деятельность 1 335,3 1 435,4 финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения 1 387,5 1 489,2 страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования 1 008,1 1 091,3 вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 1 841,9 2 043,6 инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области 1 416,8 1 424 научные исследования и разработки 1 091,4 1 123 другая профессиональная, научная и техническая деятельность 759,2 781,5 образование 528,8 541,3 здравоохранение 635 655,9 деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг 448,8 449,9 творческая деятельность и развлечения 491,9 511,7 деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры 448,1 454,7

Напомним, в апреле этого года президент заявил , что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

В августе президент заявил , что средняя зарплата по стране может вырасти к 2019 году до 1500 рублей.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.