Зарплаты растут, но не у всех. В каких сферах в августе упали средние заработки

Средняя зарплата белорусов растет пятый месяц подряд. В августе средние заработки увеличились по стране увеличились почти на 17 рублей. Однако в прошлом месяце получки выросли не во всех сферах.
В августе «усохли» средние получки как у зарплатных лидеров, так и у аутсайдеров. Так, специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, в прошлом месяце зарабатывали на 103 рубля меньше, чем в июле. В среднем они получали в августе 3 393,2 рубля.
Получки уже привычных зарплатных аутсайдеров — работников культуры — в августе упали до 448,1 рубля. Это на 6,6 рубля меньше, чем в июле.
Зарплаты специалистов, которые занимаются вспомогательной деятельностью воздушного транспорта, в прошлом месяце сократилась на 157 рублей, а те, кто занят вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, стали получать почти на 202 рубля меньше, чем в июле.
В прошлом месяце также упали зарплаты в образовании, здравоохранении, рыболовстве и рыбоводстве. Меньше стали получать курьеры и почтальоны.
В каких сферах в августе упали средние зарплаты
Сфера деятельности
зарплата в августе, рублей
зарплата в июле, рублей
рыболовство и рыбоводство
500,1
528,5
металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
937,2
942,4
производство прочих транспортных средств и оборудования
1 042,7
1 055,4
производство летательных аппаратов, оборудования для них
994,5
1 014,3
розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами
719,6
723,7
транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность
913,2
939,9
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
935,4
974
деятельность грузового воздушного транспорта
1 828,7
1 844,8
вспомогательная деятельность воздушного транспорта
1 249,9
1 407,1
почтовая и курьерская деятельность
695,5
703,8
услуги по временному проживанию и питанию
629,7
633,5
услуги по общественному питанию
620
628,8
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания
3 393,2
3 496,3
финансовая и страховая деятельность
1 335,3
1 435,4
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения
1 387,5
1 489,2
страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования
1 008,1
1 091,3
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования
1 841,9
2 043,6
инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области
1 416,8
1 424
научные исследования и разработки
1 091,4
1 123
другая профессиональная, научная и техническая деятельность
759,2
781,5
образование
528,8
541,3
здравоохранение
635
655,9
деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг
448,8
449,9
творческая деятельность и развлечения
491,9
511,7
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры
448,1
454,7
Напомним, в апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
В августе президент заявил, что средняя зарплата по стране может вырасти к 2019 году до 1500 рублей.
Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.
Комментарии