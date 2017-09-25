Антидопинговые агентства уже 38 стран выступают за отстранение России от участия в Олимпиаде-2018.

Институт Национальных антидопинговых организаций (iNADO) на своей странице в Фейсбуке сообщил, что инициативу по отстранению России от участия в Олимпийских играх 2018 года поддержали еще 5 антидопинговых агентств. К призыву отстранить российских спортсменов присоединились Бельгия, Италия, Кения, Латвия и Люксембург.

Таким образом, общее количество стран, выступивших против участия России в Пхенчхане-2018, достигло 38.

Напомним, что 14 сентября по итогам встречи членов iNADO 16 антидопинговых организаций выступили с заявлением , в котором призвали МОК не допустить сборную России к участию в Олимпиаде.

Американцы выступили за полное отстранение России от Олимпиады-2018

К 19 сентября количество таких организаций возросло до 32. Вчера к заявлению присоединился Национальный антидопинговый центр Украины.

В понедельник Москва призвала ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов, поскольку WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Макларена. В связи с этим в России усомнились в правдивости и беспристрастности расследования WADA.