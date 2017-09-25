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Антидопинговые агентства уже 38 стран выступают за отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Антидопинговые агентства уже 38 стран выступают за отстранение России от участия в Олимпиаде-2018.
Институт Национальных антидопинговых организаций (iNADO) на своей странице в Фейсбуке сообщил, что инициативу по отстранению России от участия в Олимпийских играх 2018 года поддержали еще 5 антидопинговых агентств. К призыву отстранить российских спортсменов присоединились Бельгия, Италия, Кения, Латвия и Люксембург.
Таким образом, общее количество стран, выступивших против участия России в Пхенчхане-2018, достигло 38.
Напомним, что 14 сентября по итогам встречи членов iNADO 16 антидопинговых организаций
К 19 сентября количество таких организаций возросло до 32. Вчера к заявлению присоединился Национальный антидопинговый центр Украины.
В понедельник
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Таким образом, общее количество стран, выступивших против участия России в Пхенчхане-2018, достигло 38.
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