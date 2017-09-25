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Для работающих на пенсии литовцев могут ввести отпуска по уходу за внуками

26.09.2017 14:24 — Разное | Tut.by  
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Парламент Литвы рассмотрит предложение о предоставлении работающим бабушкам и дедушкам отпуска по уходу за внуками с выплатой соответствующего пособия, сообщает интернет-ресурс delfi.lt. На этой неделе литовский парламент в первом чтении одобрил соответствующие поправки, предложенные депутатом Моникой Навицкене.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

По слова Моники Навицкене, так молодые семьи могли бы вернуться на работу раньше, чем через два года. Депутат подчеркнула, что на такие выплаты могут претендовать только работающие дедушки или бабушки. Она считает, что семьям, которые хотят скорее вернуться на рынок труда, «лучше по договоренности оставить детей бабушке или дедушке, чем наемной няне, поскольку это способствует укреплению семейных связей».

Председатель парламентского комитета по вопросам социальных дел и труда Альгирдас Сисас пошутил, комментируя поправку, что это дискриминация пожилых людей, поскольку они сначала «вырастили своих детей, а сейчас им придется еще и воспитывать внуков».

«Страхование по уходу за ребенком, по болезни или материнству несбаланcировано. Доходы намного меньше расходов. Поскольку все говорят, что хотят вернуться на рынок труда, нужно поддержать идею сокращения отпуска по уходу за ребенком, сделать как в Скандинавии, чтобы его брали мать и отец по 4 месяца. Тогда мы будем европейцами, поэтому я точно не могу одобрить это предложение», — сказал Альгирдас Сисас.

Сейчас в Литве пособие по уходу за ребенком для тех, кто берет отпуск на год составляет 100% бывшей зарплаты, а для тех, кто уходит в отпуск на два года — 70% в первый и 40% во второй год отпуска.

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Парламент Литвы рассмотрит предложение о предоставлении работающим бабушкам и дедушкам отпуска по уходу за внуками с выплатой соответствующего пособия.

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