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Российский банк решил учитывать лайки "Владимирскому централу" при рассмотрении заявок на кредиты

26.09.2017 14:18 — Разное | Tut.by  
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Сбербанк России планирует в 2018 году ввести в промышленную эксплуатацию скоринг заемщиков по психометрическим моделям, сообщил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. В числе прочего, по его словам, будет учитываться поведение заемщика в соцсетях.

«Идеальный вариант — что лицо, телефон, чтобы мы поняли кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он лайкает тюремные четки и „Владимирский централ“, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть», — заявил Ведяхин.

Психометрический скоринг будет проводиться на основе метода, разработанного польским исследователем Михалом Косински, сообщил вице-президент Сбербанка.

В настоящий момент, по словам Ведяхина, Сбербанк уже реализует пилотный проект такой оценки заемщиков, в котором участвует «ограниченная выборка» согласившихся клиентов. «Мы полностью действуем в соответствии с законодательством относительно защиты персональных данных», — подчеркнул он.

 
 
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Сбербанк России планирует в 2018 году ввести в промышленную эксплуатацию скоринг заемщиков по психометрическим моделям. В числе прочего, по его словам, будет...

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