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Россия по учебной тревоге подняла почти 3000 танкистов
В Челябинской области во время тактических учений подняли по тревоге около 3000 военнослужащих 90-й танковой дивизии,
Кульминацией учений стала отработка действий танковых полков, включающая маневренную оборону, с одной стороны, и рейдовые и обходящие действия в наступлении — с другой.
На видео можно заметить колонну новейших танков Т-72Б3 в сопровождении боевых машин пехоты БМП-2. 90-я танковая дивизия вооружена также САУ «Акация», тяжелыми огнеметными системами «Буратино» и другими образцами техники.
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В маневрах задействовано почти 800 единиц техники.
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