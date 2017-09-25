Россия по учебной тревоге подняла почти 3000 танкистов

В Челябинской области во время тактических учений подняли по тревоге около 3000 военнослужащих 90-й танковой дивизии, пишет «Российская газета». В маневрах военные задействовали почти 800 единиц техники.

Кульминацией учений стала отработка действий танковых полков, включающая маневренную оборону, с одной стороны, и рейдовые и обходящие действия в наступлении — с другой.

На видео можно заметить колонну новейших танков Т-72Б3 в сопровождении боевых машин пехоты БМП-2. 90-я танковая дивизия вооружена также САУ «Акация», тяжелыми огнеметными системами «Буратино» и другими образцами техники.