В Азии появился штамм «супермалярии», устойчивый к наиболее популярным препаратам. Научная работа об этом опубликована в журнале The Lancet Infectious Diseases , кратко о ситуации рассказывает издание IFLScience .



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Простейший паразит Plasmodium falciparum вызывает малярию у людей. Недавно появился штамм, устойчивый к препаратам группы артемизинина. Эти препараты обладают наиболее быстрым действием против малярии, вызванной паразитом. Болезнь, вызванная устойчивыми паразитами, все еще поддается лечению, однако оно занимает больше времени.

На данный момент случаи заражения «супермалярией» зафиксировали в пяти странах: Камбодже, Лаосе, Таиланде, Вьетнаме и Мьянме. В районе границы между Таиландом и Камбоджей развилась форма паразита, устойчивая почти ко всем способам лечения.

Считается, что устойчивость развивается из-за множества факторов, среди которых — пациенты, которые не до конца пьют курс антибиотиков, неадекватные программы лечения и широкая доступность препарата на прилавках.

«Около 700 000 человек в год умирают от лекарственно-устойчивых инфекций, включая малярию. Если ничего не будет сделано, это число может увеличиться до миллионов человек ежегодно к 2050 году», — сказал Майкл Чу из благотворительного фонда Wellcome Trust.

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