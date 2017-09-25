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Под Жабинкой водитель попался пьяным за рулем в шестой раз

26.09.2017 15:39 — Разное | Tut.by  
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В деревне Озяты Жабинковского района сотрудники ГАИ остановили водителя Alfa Romeo. Выяснилось, что водитель был пьян, сообщает ГАИ Бреста.


Фото: ГАИ Бреста

Медицинское освидетельствование показало у 41-летнего водителя 1,8 промилле.

Также сотрудники ГАИ в ходе проверки установили, что мужчину в пьяном виде за рулем задерживают не впервые. За свою водительскую карьеру мужчина уже шесть раз привлекался за управление авто в состоянии алкогольного опьянения к уголовной ответственности по ч.1 и ч.2 ст. 317 прим. УК.

 
Теги: Брест
 
 
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ГАИ задержала водителя, который уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности за езду пьяным.

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