Под Жабинкой водитель попался пьяным за рулем в шестой раз

В деревне Озяты Жабинковского района сотрудники ГАИ остановили водителя Alfa Romeo. Выяснилось, что водитель был пьян, сообщает ГАИ Бреста.



Фото: ГАИ Бреста

Медицинское освидетельствование показало у 41-летнего водителя 1,8 промилле.

Также сотрудники ГАИ в ходе проверки установили, что мужчину в пьяном виде за рулем задерживают не впервые. За свою водительскую карьеру мужчина уже шесть раз привлекался за управление авто в состоянии алкогольного опьянения к уголовной ответственности по ч.1 и ч.2 ст. 317 прим. УК.