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Под Жабинкой водитель попался пьяным за рулем в шестой раз
В деревне Озяты Жабинковского района сотрудники ГАИ остановили водителя Alfa Romeo. Выяснилось, что водитель был пьян,
Медицинское освидетельствование показало у 41-летнего водителя 1,8 промилле.
Также сотрудники ГАИ в ходе проверки установили, что мужчину в пьяном виде за рулем задерживают не впервые. За свою водительскую карьеру мужчина уже шесть раз привлекался за управление авто в состоянии алкогольного опьянения к уголовной ответственности по ч.1 и ч.2 ст. 317 прим. УК.
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ГАИ задержала водителя, который уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности за езду пьяным.
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