Обзор безрамочного Xiaomi Mi Mix 2: дорогой флагман, уступающий конкурентам

Xiaomi Mi Mix 2 — преемник прошлогоднего Xiaomi Mi Mix , который, скорее, являлся демонстрацией возможностей компании по созданию смартфонов с безрамочным дисплеем, а не готовым коммерческим продуктом. Удалось ли производителю в новом устройстве исправить недостатки первой модели, читайте в обзоре 42.TUT.BY.





Керамический дизайн

За счет скользкой задней панели из керамики прошлогодний Xiaomi Mi Mix постоянно норовил выскользнуть из рук. Кроме того, гаджет был достаточно широким и тяжелым, из-за чего держать его на весу было сложно.





Тыльная сторона нового Mi Mix 2 также выполнена из керамики и отлично собирает следы от отпечатков пальцев. Но благодаря уменьшенной диагонали дисплея (5,99 против 6,4 дюймов), ширине корпуса и весу (185 против 200 граммов) пользоваться устройством одной рукой стало намного удобнее. Правда менее скользким аппарат все же не стал.

Сканер отпечатков пальцев расположился под модулем основной камеры и работает без нареканий — разблокировка происходит мгновенно. На правой грани смартфона находятся клавиши питания и регулировки громкости, на левой — разъем для установки двух nano-SIM-карт.





Одним из основных минусов первого Mi Mix был разговорный пьезоэлектрический динамик. Излучателем в подобной системе выступает экран, который вибрирует на определенной частоте и передает звук. На качестве связи это практически не сказывается, но голос собеседника становится хорошо слышен всем окружающим в радиусе нескольких метров.

В Mi Mix 2 проблему решили установкой «классического» разговорного динамика, который поместили в верхней части корпуса. Благодаря этому голос собеседника слышен только звонящему.





Претензий к внешнему мультимедийному спикеру нет — он расположен на нижней грани аппарата и звучит достаточно громко (звонок на улице пропустить не выйдет) и чисто. Кроме того, разговорный динамик теперь воспроизводит высокие частоты, за счет чего достигается эффект стереозвучания.





Из минусов выделим лишь отсутствие 3,5-мм разъема для наушников. Их теперь предлагается подключать через порт USB-C или по Bluetooth. К счастью, в комплект поставки входит переходник для подключения обычной 3,5-мм гарнитуры.

Недостаточно яркий дисплей

Диагональ дисплея Xiaomi Mi Mix 2 составляет 5,99 дюймов (против 6,4 дюймов в первом Mi Mix), разрешение — 2160 на 1080 точек (403 ppi), соотношение сторон — 18:9, матрица — IPS.





Из минусов отметим недостаточно высокую максимальную яркость. В помещении смартфоном с комфортом пользоваться можно лишь при яркости в 70%. На улице мелкие элементы (например, текст) зачастую разглядеть достаточно сложно даже при уровне в 100%.

Благодаря IPS-матрице цвета на экране выглядят естественно, без завалов в другие оттенки даже при взгляде на устройство под большим углом. Отдельные пиксели практически не заметны. Но если специально задаться такой целью, то увидеть их с минимального расстояния все же можно.

Во время презентации новинки представители компании довольно смешно сравнили безрамочные флагманы Samsung Galaxy S8, iPhone X и Mi Mix 2. Волосы на лице — это рамки гаджетов.





На самом деле рамки вокруг дисплея Xiaomi Mi Mix 2 намного шире и более заметны, чем в том же Samsung Galaxy S8. Из-за этого назвать смартфон китайской компании полностью безрамочным никак не получается.





Максимальная производительность

Xiaomi Mi Max 2 работает на флагманском процессоре компании Qualcomm — Snapdragon 835. Оперативной памяти в тестируемом смартфоне 6 ГБ, собственной — 128 ГБ (в продаже также есть модификации на 64 и 256 ГБ). Видеочип — Adreno 540. Более подробные технические характеристики смотрите в таблице ниже.

Экран 5,99 дюймов, 2160×1080 пикселей, IPS Процессор Qualcomm Snapdragon 835, до 2,45 ГГц Память, ГБ 6 / 128 ГБ, microSD нет Фронтальная камера 5 Мп Основная камера 12 Мп, f/2.0, OIS, фазовый автофокус Аккумулятор 3400 мАч Габариты и вес 151,8×75,5×7,7 мм, 185 граммов

С подобным «железом» проблем с решением повседневных задач у смартфона, ожидаемо, нет. Интерфейс работает плавно и быстро, анимации не подтормаживают. В синтетическом тесте AnTuTu результат новинки составляет около 180 000 баллов. Больше только у нового iPhone 8 (читайте наш обзор ).





С играми ситуация аналогичная. В «тяжелой» WOT Blitz на максимальных настройках графики просадок ниже 55−60 кадров в секунду нам заметить не удалось. Даже при большой нагрузке (в тех же 3D-играх) керамический корпус гаджета почти не нагревается.





Максимум день работы от одного заряда

Время автономной работы — одна из самых больших проблем устройства. Емкость аккумулятора новинки составляет 3400 мАч. Это на 1000 мАч меньше, чем в прошлогодней модели. IPS-матрица также проигрывает в экономичности AMOLED-панелям.

При выставленном на 70% яркости дисплее с включенным GPS, Wi-Fi или мобильным интернетом, постоянной синхронизацией нескольких мессенджеров и приложений социальных сетей Mi Mix 2 «живет» около одного дня. Это параллельно подтверждают результаты теста AnTuTu Tester, в котором аппарат набрал немного меньше 7000 баллов.





Из плюсов — наличие технологии ускоренной зарядки, с помощью которой аппарат заряжается примерно за полтора часа. Отметим, что тестируемый смартфон работает не на финальной версии прошивки MIUI 9. Возможно, с выходом стабильной глобальной версии время работы от одного заряда возрастет.

Вполне «обычная» камера

Основная камера в смартфоне одинарная. Модуль — Sony IMX386, разрешение — 12 Мп, диафрагма — f/2.0. При этом производитель позиционирует Mi Mix 2 как флагманское устройство во всей линейке компании. Почему в этом случае аппарат не оснастили двойной камерой, остается только догадываться.





















Впрочем, в дневное время суток снимки получаются с правильной цветопередачей и достаточной детализацией. По общему уровню качества фотографии все же немного проигрывают признанным лидерам в лице флагманских смартфонов Samsung или Apple, но не критично.









При съемке ночью сравнения с более именитыми конкурентами кадры Xiaomi Mi Mix 2 не выдерживает. На большинстве фотографий появляется большое количество шумов.





Кроме того, фронтальная 5-мегапиксельная камера расположена в нижнем правом углу корпуса. Хотите сделать селфи — переворачивайте смартфон. Это крайне неудобно. Качество получаемых фотографий находится на хорошем среднем уровне.

Резюме

Xiaomi Mi Mix 2 — смартфон, полный противоречий. С одной стороны, у него приятный дизайн с корпусом из керамики, быстрый сканер отпечатков пальцев и очень высокая производительность. С другой — недостаточно яркий дисплей, который безрамочным можно назвать лишь с натяжкой, посредственная камера и не очень большое время автономной работы.





При этом официальная цена минимальной версии гаджета в Китае составляет около 500 долларов. В Беларуси найти новинку пока сложно, но при поступлении в продажу стоимость устройства наверняка окажется не ниже 1000 рублей.

За эти деньги у нас можно купить, например, Huawei P10 с двойной камерой намного лучшего качества. А за немного большую сумму можно задуматься о приобретении Samsung Galaxy S8 , который практически по всем параметрам превосходит флагман от Xiaomi.

Смартфон для тестирования был предоставлен официальным импортером Xiaomi в Беларуси — ELKO.BY . Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные флагманские смартфоны.