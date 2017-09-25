На дороги в Беларуси в ближайшие годы потратят 3 млрд долларов

Правительство Беларуси утвердило госпрограмму по развитию и содержанию дорог на 2017−20120 годы. Сегодня документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступил в законную силу.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В госпрограмме сообщается, что протяженность дорог общего пользования в Беларуси — 86 896 км, из которых почти 87% с твердым покрытием. Более 11 тысяч км — местные грунтовые дороги, проехать по которым при плохой погоде проблематично.

Машин и дорог больше — денег меньше

За последних 20 лет протяженность дорог выросла в 1,6 раза, а количество автомобилей стало больше почти в три раза. При этом финансирование, выделяемое на реконструкцию и строительство дорог, уменьшилось в полтора раза (без учета кредитных средств).

Для выполнения программы необходимо 5 604 856 287,93 рубля (в ценах января 2017 года), что в пересчете эквивалентно почти 3 млрд долларов. Хотя, есть определенные риски, которые могут повлиять на выполнение программы, один из них — что финансов будет выделяться недостаточно или поступать они будут несвоевременно.

Республиканские трассы модернизируют, повесят видеокамеры и увеличат скорость

Из 15 919 км республиканских дорог почти 30% не соответствует нормам. Документом предусмотрена реконструкция и строительство 409,7 км республиканских дорог, планируется модернизировать более 600 км трасс, увеличить скорость на почти 1700 км дорог. Предполагается, что на содержание республиканских дорог будет направлено 599 700 000 рублей.

На республиканских дорогах будет создаваться интеллектуальная транспортная система (ИТС), которая позволит круглосуточно в режиме реального времени отслеживать изменение движение транспорта на развязках, вести видеонаблюдение, управлять дорожным движением в зависимости от изменения обстановки, информировать автомобилистов, ввести единую систему мониторинга по проезду грузовиков, контролировать оплату за проезд по платным дорогам и прочее.



Фото: Игорь Ремзик

За 2017−2020 годы планируется сделать текущий ремонт 4000 км республиканских дорог и 7 200 пог. м мостов, капитальный ремонт 200 км дорог и 4500 пог. м мостов. На эти цели планируется направить более 550 млн рублей за счет средств республиканского дорожного фонда.

В планах реконструкция и доведение до параметров I категории более 270 км трасс М-6/Е28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги), М-10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин, Р-23 Минск — Микашевичи, Р-53 Слобода — Новосады, Р-58 Минск — Калачи — Мядель, Р-80 Слобода — Паперня.

Финансироваться эти работы будут из республиканского дорожного фонда, кредитов белорусских и иностранных банков, в том числе на основе принципов государственно-частного партнерства (трасса М-10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин на участке Речица — Калинковичи).

Дополнительно сообщается, что запланировано устройство искусственного освещения на дорогах в местах где часто происходят ДТП, транспортных развязках, возле пешеходных переходов.

На реализацию всех мероприятий по республиканским дорогам требуется более 4 млрд рублей.

Местные дороги: 70 000 км требуют прогрессивного ремонта

Из более 70 тысяч километров местных дорог более 30% требуют ремонта. Из-за недостатка финансов 94% местных дорог эксплуатируется с превышением сроков ремонта.

По поручению президента дорожники планируют отремонтировать и реконструировать не менее 7000 км местных дорог. При этом на текущий ремонт необходимо направить 701 млн рублей, на капитальный — около 240 млн рублей.





Местные исполкомы определили перечень местных дорог, в первую очередь требующих ремонта. Больше дорог, требующих ремонта, в Минской области — 1897 километров. Далее следует Гомельская и Брестская области — 1405 и 1062 километров соответственно. В Витебской, Гродненской и Могилевской областях ожидают ремонта меньше тысячи километров дорог в каждом из регионов.

При выполнении текущего ремонта дорожники должны использовать прогрессивные инновационные технологии, в результате которых получится высококачественное дорожное покрытие.

При капитальном ремонте дорог запланировано восстановить изношенное покрытие и мосты, обновить элементы обустройства дорог.