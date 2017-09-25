Тонкости пескоструйной обработки



Если взять стальную емкость, засыпать в нее мелкий сухой песок и подать туда определенное давление воздуха, то на выходе этой емкости образуется воздушно-песочная струя. Она имеет высокие абразивные показатели. На этом принципе и осуществляется пескоструйная обработка .

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Особенности очистки с помощью воздушно-песочной струи





Никаким другим способом невозможно добиться такой чистоты, какую позволяет достичь пескоструйная обработка. Ее еще называют холодной абразивной обработкой. Для ее выполнения не требуются дефицитные материалы или установки. Вся установка состоит из воздушного компрессора высокой производительности, емкости с загруженным песком и соединительными шлангами. Сжатый воздух разгоняет струю песка до 650 км/ч.

Такой поток не может выдержать ни старая краска, ни ржавчина, ни поверхность бетонных конструкций. Песчинки, с высокой скоростью ударяясь в препятствие, очищают поверхность и даже обезжиривают ее.

Подготовка песка





Песок необходимо подготовить для работы в пескоструйке. Сначала отсеиваются крупные фракции и мелкие камушки, затем на более мелкой сетке отсеивается самый мелкий песок. Песок должен быть настолько сухим, чтобы свободно перемещаться по трубопроводам. Подготовленный песок засыпается в емкость и начинается пескоструйная обработка поверхностей.

Выбор компрессора





Для работ с разными материалами требуется подача воздуха с различным давлением. Например, очистка камня выполняется при давлении до 5 бар, а металл обрабатывают при давлении воздуха до 12 бар. Где-то между этими показателями находится давление обработки бетона и кирпичной кладки.

Компрессор должен обеспечивать не только давление, но и необходимый расход воздуха. Для разных установок компрессор подбирается с производительностью от 2,5 до 17 м3/мин.

Где применяется пескоструйная установка?





Область использования таких установок неограничена. Везде пескоструйка используется в качестве предварительной обработки поверхности для дальнейшей грунтовки, покраски или выполнения декоративных работ. С помощью такого инструмента легко и быстро обрабатываются фасады зданий, памятников архитектуры и просто жилых домов.

Быстро и качественно очищаются металлические конструкции мостов, сооружений из металла и машин.

В работе дизайнеров пескоструйка является ведущим инструментом для нанесения рисунка на стекле, обработки камня и плитки.

Пескоструйная обработка автомобиля





Очистка кузова автомобиля является одним из наиболее трудоемких и сложных процессов. Рельефные выступы кузова не позволяют очистить старую краску простыми шлифовальными устройствами. Остается только химический способ и пескоструйка. С ее помощью вся работы выполняется быстро. Но надо учитывать, что у автомобильных кузовов толщина металла не превышает 1 мм и обработка должна быть щадящей.

Пескоструйная обработка кузова должна выполняться с последующей защитной грунтовкой, потому что очищенный металл будет подвержен коррозии даже от влаги в воздухе.

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