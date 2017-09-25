Лишние кадры. Предприятия снова активнее увольняют, чем принимают на работу новых сотрудников

Предприятия уволили в январе-августе 94,4 тысячи работников, а взяли — почти на 7,6 тысячи меньше, сообщает Белстат. В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY.

Больше приняли, чем уволили, в августе организации здравоохранения и предприятия по предоставлению соцуслуг (+60,9%), в сфере «информация и связь» (+28,5%), профессиональная, научная и техническая деятельность (+26,6%), обрабатывающая промышленность (+3,9%), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей

и мотоциклов (+2,1%).

В остальных отраслях активнее увольняли, чем брали новых работников. Больше всего ушли в минус организации, которые оказывают услуги по временному проживанию и питанию (-27,3%), а также в образовании (-24,6%) и горнодобывающая промышленность

(-23,3%).

Напомним, в июле белорусские предприятия приняли на работу больше людей, чем уволили. До этого предприятия 8 месяцев подряд активнее « уходили » работников, чем нанимали новых.

За 2016 год предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше.

В экономике Беларуси в августе было занято 4 миллиона 358,3 тысячи человек.

Тем временем в Беларуси пятый месяц подряд сокращается число безработных. На начало сентября нетрудоустроенными были 29 692 человека. Напомним, месяцем ранее безработными были 31,2 тысячи человек.