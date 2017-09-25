В Гомеле на переходе Volvo насмерть сбила пешехода

Смертельный наезд произошел 26 сентября, в 11.45, в Гомеле. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в региональной ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

По предварительной информации, 41-летняя женщина, управляя автомобилем Volvo, ехала по улице Б. Хмельницкого со стороны улицы Барыкина в направлении улицы Полесской и на пересечении с улицей Киевской совершила наезд на 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.