ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле на переходе Volvo насмерть сбила пешехода

26.09.2017 16:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Смертельный наезд произошел 26 сентября, в 11.45, в Гомеле. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в региональной ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

По предварительной информации, 41-летняя женщина, управляя автомобилем Volvo, ехала по улице Б. Хмельницкого со стороны улицы Барыкина в направлении улицы Полесской и на пересечении с улицей Киевской совершила наезд на 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наезд произошел 26 сентября, в 11.45, на перекрестке улиц Б. Хмельницкого и Киевской.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минск ответил Киеву на упрек об "условной открытости" учений "Запад"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика